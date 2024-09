“Si el cacique volviera”, la imitación de Juanda Caribe que conquista las redes

Juanda Caribe es uno de los humoristas y creador de contenidos más conocidos en la costa, desde hace un tiempo el barranquillero ha logrado ganarse el cariño de los internautas al ofrecer un contenido que celebra y representa su rica cultura costeña a través del humor. Anteriormente, el creador de contenido hizo para algunas producciones de la televisión nacional, entre ellas ‘MasterChef Celebrity’ en el año 2019, también ¿Quién es la máscara?’ y ‘El Desayuno’, todas producciones del Canal RCN. El humorista no ha dejado de hacer contenido en sus redes y esta vez llegó con uno muy particular, que ha cautivado a miles de personas, se trata de una miniserie en la que él interpreta a Diomedes Díaz y como sería la reacción del icónico cantante ante la sociedad actual.

El primer capítulo de la miniserie, cuenta con 1,5 millones de reproducciones y da la introducción del regreso del “Cacique” quien tras volver de la muerte busca un equipo trabajo para retomar su carrera musical, a lo que cuatro hombres se ofrecen y le hablan de conceptos como “Community Manager” y el manejo de redes sociales, para que las mujeres le escriban por el dm. En la segunda entrega, vemos a Diomedes recorriendo las calles de Valledupar y poniéndose al día con las tendencias que hay en el vallenato y también con la tecnología y e incluso en uno de los videos tuvo la participación de Elder Dayán Díaz, hijo del cantante y también uno de los artistas más sonados en la costa.

Por supuesto, el comediante no dudo en resaltar el lado mujeriego por el que era conocido el cantante de la Junta, mostrando a varias mujeres durante los videos, por el momento van 5 videos que completan la miniserie, Juanda Caribe no ha expresado cuantos capítulos completaran el proyecto tenido una agradable acogida no solo por el público del humorista, sino también por el carisma que contagia de risas a todo su público.