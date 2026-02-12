No fue por su esposa ni el celibato: Alberto Linero reveló la triste razón por la que renunció a la iglesia

Alberto Linero, conocido popularmente como ‘El Padre Linero’ por su faceta como sacerdote y su participación en programas como Día a Día de Caracol Televisión y Mañanas Blu; habló recientemente de la verdadera razón por la que decidió dejar atrás la sotana, la cual no tiene nada que ver con su matrimonio.

Tras dedicar 25 años de su vida al servicio de Dios, Linero decidió seguir lo que le dictaba el corazón y responder al llamado del amor. La mujer que ganó su afecto fue María Alcira Matallana, con quien no solo tiene muchas cosas en común, sino que también comparte el ámbito profesional, ya que ella se ha destacado en el campo de la comunicación y el marketing.

Alberto Linero Instagram: Alberto Linero

Tras tomar esta trascendental decisión en su vida y las especulaciones que se hicieron al respecto, el nacido en ‘La Perla del Norte’, reveló la verdadera razón por la que renunció a la iglesia en el pódcast, ‘Los hombres si lloran’ de Juan Pablo Raba.

“Yo entiendo que los seres humanos nunca salimos ilesos, siempre hay una marca que queda en nuestro ser, que queda en nuestra historia. (...) Yo hablo de romperse cuando uno se da cuenta de que el orden existencial que uno tiene ya no existe, eso fue lo que me pasó. (...) En algún momento de la vida, siendo un sacerdote feliz y exitoso, con TV y radio a bordo, sentí que eso en lo que yo estaba ya no era”, afirmó.

“Cuando uno se da cuenta que uno tiene que soltar, saltarse al vacío y construirse de nuevo y por eso dejé de ejercer. Yo me acuerdo que era un tipo obeso y vivía muy estresado porque viajaba mucho. (...) Se me subió el azúcar y llegué a cuidados intermedios al borde de un coma diabético y tengo la experiencia más grande de soledad que uno puede tener en la vida. Tenía cuatro millones de seguidores y ahí no había nadie. Sentí que no le importaba a nadie. Ese día comenzó a fragmentarse y a romperse ese proceso, ahí decidí no volver a ejercer”, añadió.