“Me dieron ganas de tapar un litro de guaro”: Críticas a Marcela Reyes por homenaje de guaracha a Yeison Jiménez

El pasado 10 de enero se apagó una de las voces más queridas en Colombia, la del caldense Yeison Jiménez, hombre al que varios de sus colegas le han hecho varios homenajes, mismos que no se han escapado de las críticas por quienes creen que se están aprovechando de la memoria del intérprete de ‘Vete’; uno de ellos el de la DJ de guaracha, Marcela Reyes.

Vete’, ‘MLP’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Tengo ganas’, ‘Un perro enamorado’ y ‘Ya no mi amor’ hacen parte de los éxitos que Jiménez dejó en su trayectoria, y por los cuales muchos lo señalaron como el continuador del legado del Darío Gómez. Este catálogo musical seguirá creciendo con el paso de los meses, luego de que se confirmara que el artista dejó más de 50 canciones grabadas que serán lanzadas paulatinamente.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳🟢 >>> Así luce la tumba de Yeison Jiménez a un mes de su fallecimiento y detalles llaman la atención

Yeison Jiménez junto a Eduin Caz y Grupo Firme (@grupofirme)

Pero no solo el catálogo del nacido en Manzanares se está evolucionando con su deceso, también el de sus colegas, quienes se unieron para sacar ‘El Aventurero en el Cielo’, dentro de ellos Ciro Quiñónez, Jhon Alex, Castaño, Jessi Uribe, Paola Jara; entre otros.

Reyes tampoco quiso quedarse atrás y decidió sacar a relucir su consola para hacer su propia versión de uno de los éxitos más grandes de Jiménez, ‘El Aventurero’, tema que acompañó con un emotivo mensaje en el que expresó: Siempre estarás en nuestros corazones, escucharemos y bailaremos tu música por siempre. Gracias hasta el cielo por tu amistad y por el apoyo que le diste a mi carrera.

Aunque el clip promocional superó las 400.000 reproducciones en Instagram, a Reyes, -que renunció a LCDLF3-, le llovieron miles de críticas.

“Yeison la compuso y Marcela la descompuso”, “Pobre mi Yeison, debe estar revolcándose”, “Espero que sea el último homenaje que le haces”, “Me dieron ganas de tapar una botella de guaro”, “La metió al estadio”, “Siempre buscando cómo dar de qué hablar”, “No dejes que nadie encienda tu brillo”, y “Esta se cuelga de la fama de todos, qué impresión”, fueron algunas de las reacciones.

El desgarrador mensaje de la esposa de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Tras más de 20 días de la partida de Yeison, Sonia Restrepo, pareja del artista, compartió un emotivo mensaje por medio de su cuenta de Instagram privada.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, expresó Restrepo.

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos”, añadió.