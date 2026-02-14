A pesar de su triste partida Yeison Jiménez superó a Bad Bunny y J Balvin con impresionante logro

Ya pasó más de un mes del fatídico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez, parte de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave. Aunque millones de sus fans aún lloran su partida y consideran que su vacío no será fácil de llenar, recientemente la familia del artista mostró el tremendo logro que el ‘aventurero’ consiguió a pesar de no estar en este mundo terrenal.

‘Vete’, ‘MLP’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Tengo ganas’, ‘Un perro enamorado’ y ‘Ya no mi amor’, son algunos de los ‘palos’ musicales que dejó Yeison en vida y por la que muchos lo consideraron el heredero del legado del ‘Rey del despecho’, Darío Gómez; repertorio que se sigue y se seguirá extendiendo con los meses, luego que se revelara que el artista dejó más de 50 canciones grabadas que de a poco se irán estrenando.

Tributo a Yeison Jiménez Captura de pantalla tomada de redes sociales

Uno de estos temas ‘Con el corazón’ se estrenó el pasado 12 de febrero, canción en la que el nacido en Manzanares, Caldas, colaboró con el paisa Maluma; creación que ambos habían realizado un mes antes de la partida de Jiménez, el 10 de diciembre de 2025.

Justamente esta tonada ha sumado millones de reproducciones en distintas plataformas como YouTube, en la que en menos de 48 horas sobrepasó las 1,2 millones de reproducciones. A esto se le suma los números que ha alcanzado en Spotify, plataforma en la que recientemente ingresó al TOP 50 de Colombia, ubicándose en la posición 17, por encima de ‘La Canción’ de Bad Bunny y J Balvin.

Yeison Jiménez Instagram: Yeison Jimenéz

Este logro se mezcla con la nostalgia que están sintiendo sus familiares, dentro de ellos su esposa Sonia Restrepo, mujer que tras 30 días de lo sucedido emitió un emotivo mensaje en el que expresó:

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, expresó Restrepo.

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos”, añadió.