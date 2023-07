“Casi me echan”: Lady Tabares le confesó a Santiago Alarcón como por una sustancia casi no es protagonista

El actor Santiago Alarcón, reconocido por sus papeles en producciones de televisión en ‘El man es Germán’, ‘Garzón Vive’ y la más reciente serie en Netflix ‘La Primera vez’, anunció que su nuevo podcast ‘Meterse al Rancho’, entró a la recta final de la primera temporada. Tras su primer capítulo emitido en plataformas como YouTube y Spotify, en el que entrevistó a su amigo Andrés Parra, Alarcón se posesionó como una de las emisiones más escuchadas por su formato que cuenta historias de vida sin tapujo alguno.

En este nuevo capítulo, el artista invitó a Lady Tabares, la actriz que protagonizó hace 25 años la icónica película de Victor Gaviria, ‘La vendedora de rosas’, que siguió las vivencias de niños reales en Medellín que se enfrentaban a una hostil ciudad de los 90′s llena de violencia y narcotráfico. Con una vida atravesada por la desigualdad, Tabares alcanzó la fama temporal llegando a Francia tras la nominación del film a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 1998.

Lady Tabares le confesó a Santiago Alarcón como por una sustancia casi pierde su papel protagónico

Por 53 minutos, Santiago Alarcón y Lady Tabares conversaron frente a frente en la primera parte de ese episodio. “Siempre quise conversar con ella. Anhelaba sentarme con Lady Tabares y que me contara sus historias. La película, ‘La vendedora de rosas’, marcó mi adolescencia. Pero debo confesar que charlar con Lady me marcó la vida para siempre”, dice Alarcón en su podcast.

Por su parte, en un abrebocas en la cuenta de Instagram del actor, Tabares contó como por un alto consumo de sustancias psicoactivas, por poco se queda sin el papel protagónico.

La también mamá de dos niños dijo que en ese momento estaba compartiendo con una persona que no le hacía bien. “Yo empecé a relacionarme con él, entonces probé las pepas. Y hubo un día en que me tomé 40. Tenía 15 años. A mi casi me echan. Por poco no soy la protagonista”.

Además, dijo que tras una fiesta, se subió a un árbol, cayendo desde una gran altura. “Me volví una hilacha. Duré tres días inconsciente. Dormida. Imagínese la pepisa”, contó entre risas.

