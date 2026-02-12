Agrupación de Yeison Jiménez anunció que la música que el cantante dejó grabada seguirá siendo lanzada

Tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, su equipo de trabajo se pronunció oficialmente sobre los proyectos que el artista dejó adelantados y el futuro de su legado musical, en medio de las especulaciones que surgieron sobre lanzamientos previstos para 2026.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación confirmó que el intérprete dejó varias canciones grabadas y terminadas, entre ellas una colaboración especial con Maluma que verá la luz este 12 de febrero bajo el título Con el corazón.

“Hay canciones que se convierten en sueños cumplidos. Esta colaboración fue una de ellas. Para Yeison, grabar junto a Maluma representaba un momento muy especial en su carrera”, expresó el equipo en el mensaje. Según señalaron, el tema simbolizaba para el artista la unión de dos mundos musicales que admiraba profundamente y un paso importante en su crecimiento profesional.

El comunicado destaca que la canción quedó registrada con “esa ilusión intacta” y hace parte de las obras que el cantante dejó completamente finalizadas antes de su muerte. “Hace parte de las obras que dejó terminadas y que hoy compartimos con el mismo amor y responsabilidad con los que él construyó su camino”, añadieron.

Además del anuncio del lanzamiento, la agrupación confirmó que continuará en los escenarios como una forma de homenaje permanente al artista. “La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, indicaron.

El equipo fue enfático en que, aunque nada reemplaza la presencia del cantante, su legado no se detiene. La decisión de seguir presentándose busca mantener vivas sus canciones en los espacios donde, según expresaron, “siempre fueron felices: junto a ustedes”.

Con este anuncio, la agrupación deja claro que el 2026 no solo estará marcado por la ausencia física del artista, sino también por nuevos lanzamientos que permitirán a sus seguidores reencontrarse con su voz y su música, como parte de un homenaje que busca honrar la huella que dejó en la música popular colombiana.