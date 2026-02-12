Esposa de Yeison Jiménez compartió por primera vez conmovedor mensaje tras su fallecimiento: “tus hijos te extrañan”

Hace algunos días se cumplió un mes desde la trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero pasado en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, cuando viajaba hacia una presentación musical.

La noticia de su fallecimiento causó profundo impacto en todo el país y en la industria de la música popular, donde Jiménez era una figura central y muy querida.

En este primer mes de duelo, Sonia Restrepo, su esposa, ha mantenido un perfil bajo en redes, priorizando el proceso íntimo con sus tres hijos. Sin embargo, hoy decidió abrir su corazón y compartir un mensaje dedicado a su esposo que ha conmovido a familiares, amigos y seguidores.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, escribió Restrepo en su cuenta privada.

La esposa también recordó con ternura cómo sus hijos viven la ausencia de su padre:

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos”.

Restrepo añadió que Jiménez les enseñó a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma, y que hoy intentan honrar su memoria viviendo con la misma pasión con la que él vivía. “Nos haces mucha falta, MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarte”, afirmó.

En su emotivo mensaje, también rememoró el papel de Yeison como pilar de la familia y agradeció cada día compartido con él:

“Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar”.

¿Qué pasó en el accidente en que murió Yeison Jiménez?

El accidente en el que perdió la vida Jiménez ocurrió cuando la avioneta privada en la que viajaba con su equipo se estrelló minutos después de despegar desde el aeropuerto de Paipa, con destino a una presentación en Marinilla, Antioquia. Los seis ocupantes de la aeronave incluido el artista, fallecieron en el siniestro.

Desde entonces, el país ha vivido semanas de homenajes, mensajes de apoyo y recordatorios constantes al legado musical del artista. Entre los gestos más recientes, se ha hablado de lanzamientos póstumos y homenajes de colegas en la escena musical.

La carta de Restrepo marca no solo el dolor de una familia que afronta una ausencia irremplazable, sino también el agradecimiento por los años de amor y por el impacto que Jiménez tuvo en sus vidas.