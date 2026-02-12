“¿El premio se lo paga Dios?“: Iglesia le montó competencia a RCN con ‘La Casa de los Cristianos’

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los programas concurso más reconocidos en Latinoamérica y el mundo, hasta el punto que en Colombia ya acumula tres temporadas en la pantalla de RCN. Es tal la relevancia y la viralidad de las situaciones que pasan en el concurso, que una reconocida iglesia cristiana decidió montar su propia versión. ¿De qué se trata? Acá le contamos.

La congregación en Colombia de Cristo Vive en Mí, fue la encargada de darle rienda suelta a esta idea, en la que encerraron 24/7 a diez de sus feligreses, que convivirán durante 20 días para ganarse los $5 millones de pesos que se entregarán de premio final. Carolina, Carlos, Mirleny, Nando, Jorge, Malletzy, Ángel, Emily, Óscar y Cristian; iniciaron esta aventura el pasado viernes 6 de febrero, luego de la presentación realizada en el auditorio de la iglesia y un video que se volvió bastante viral

“Durante estos días ellos tendrán que sobrevivir a la convivencia, a las diferencias, a las distintas opiniones; y por supuesto al chisme. (...) Acá todos serán protagonistas, hasta los televidentes que tendrán la posibilidad de elegir quién será el ganador de este maravilloso premio. Acá las máscaras se caen y los secretos son revelados”, fueron las palabras de la presentadora que sobrepasaron las 218.000 reproducciones en TikTok.

"Premio: 5 millones de bendiciones“, ”¿Qué ocurre en esa casa? ¿Milagros? ¿Ayunos? ¿Intercesión? ¿Guerra Espiritual?“, ”¿Y esas no son cosas mundanas, hermanos?“, ”¿El premio se lo queda el pastor?“, ”Peores cosas vendrán”, “¿El Jefe es Dios?“, ”Me imagino que le darán un terreno en el cielo al ganador", “El que peque primero pierde”, y “Perdieron el verdadero enfoque del cristianismo”, fueron algunas de las reacciones.

Sara Uribe y Marilyn Patiño se desahogaron tras salir de LCDLF3

Tras más de un mes en competencia 24/7, Sara y Marylin abandonaron el programa para retomar su rutina diaria. Antes de salir, hablaron con varios medios, entre ellos Publimetro, donde compartieron detalles sobre su experiencia. Al ser consultadas sobre si participarían nuevamente en un reality que implique convivencia con otras personas, sus respuestas fueron diferentes.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.