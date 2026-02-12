Drake habría comprado artículos que le pertenecían a Pablo Escobar, incluyendo un escudo del Atlético Nacional

Drake es un rapero canadiense, conocido por fusionar el hip-hop con el R&B y el pop, creando un sonido introspectivo y melódico que ha dominado las listas de éxitos durante más de una década. Sin embargo, se han convertido en una de las figuras más polarizantes de la industria, especialmente tras su explosivo enfrentamiento con Kendrick Lamar en 2024.

Esta rivalidad no solo dejó temas virales, sino que escaló a acusaciones sumamente graves de pederastia y tráfico de personas (lanzadas en el hit “Not Like Us”), las cuales Drake ha negado categóricamente, llegando incluso a demandar a Universal Music Group en 2025 por difamación y manipulación de algoritmos. Esta vez, el rapero llamó la atención de Colombia, especialmente de Medellín por una particular historia en su Instagram.

Drake compartió la imagen de un escritorio con varios objetos, entre ellos un escudo del Atlético Nacional y una gorra verde de los Boston Celtics que al parecer habría pertenecido a Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, mientras que, en la siguiente publicación se ve una foto de Pablo Escobar usando dicha gorra.

Según información publicada por la revista Complex de Estado Unidos, Drake habría hecho la compra a través de una subasta en Ebay, a un vendedor que aparece con el nombre de pabloescobarestate, y habría pagado $75.000 dólares (más de 275.000.000) por una gorra de los Boston Celtics, una franquicia de la NBA. La revista señaló que la subasta se había cerrado en diciembre.

Los hechos se habrían dado después de que el rapero perdió una apuesta de un millón de dólares en el Super Bowl a favor de los New England Patriots, pero el equipo fue derrotado 29-13 por los Seattle Seahawks, esfumando el posible premio de 2.95 millones que el rapero esperaba ganar. Cabe resaltar que, el artista se ha convertido en el rostro más visible de las apuestas con criptomonedas, al punto de que su mala suerte ha dado origen al meme de“la maldición de Drake”.

En cuanto a su post en relación con Pablo Escobar, ha generado algunos memes, pero también indignación ante la acción del artista de “romantizar” a un criminal que causó tanto dolor en el país, con el fin de buscar una estética de “gánster”. Esta compra refuerza su imagen de coleccionista excéntrico que no teme gastar fortunas en artículos vinculados a figuras oscuras o trágicas, sin importar las implicaciones éticas o el rechazo social que generen.

Esta no es la primer vez que famosos artistas exaltan la imagen de Pablo Escobar, uno de los casos más recordados es el de Wiz Khalifa, durante su visita a Medellín en 2017 para un concierto. El rapero estadounidense visitó la tumba de Escobar en el cementerio Jardines Montesacro, le llevó flores y posó fumando marihuana en el lugar, también visitó el edificio Mónaco (antigua residencia del capo).

Otro fue el reguetonero puertorriqueño J Alvarez, que asistió a una rueda de prensa en la Feria de las Flores usando una camiseta que decía “The Cartel” en el frente y “Escobar” en la espalda. La reacción fue tan hostil que el cantante tuvo que pedir perdón casi de inmediato, admitiendo que no dimensionaba el daño que ese nombre representaba para los antioqueños y en general, para Colombia.