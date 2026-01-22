“¡Yo soy Pablo Escobar!”: Hombre amenazó con un arma a policías que atendieron un llamado a la línea de emergencia

Momento en el que sujeto intentó intimidar a policías con arma de juguete. (Foto: Captura de video @ColombiaOscura 22 de enero 2026)

A través de las redes sociales se conoció un video que fue grabado por las cámaras que llevan los uniformados de la Policía Nacional, cuando llegaron a atender un presunto llamado de emergencia y se encontraron con un sujeto que los enfrentó asegurando que era el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar.

El sujeto terminó sacando un arma para intimidar a los policías pero fue reducido con el taser, para lograr controlarlo y proceder a la captura.

Policías grabaron momento en que sujeto los amenaza con un arma y asegura que es Pablo Escobar

“¡Yo, Pablo Escobar aquí! míreme, tomándome un agua y me tomé un trago“, son las primeras palabras del sujeto cuando llegaron los policías a la vivienda. En ese momento se observa cómo el uniformado que está grabando el procedimiento le indica a la mujer que está en la reja que cierre y que se entren a la casa.

En el momento en el que el policía le ordenó que levantara las manos, el sujeto reaccionó, se llevó la mano a la cintura de donde sacó un arma para apuntarle y tratar de intimidarlo.

“¡Alce la mano usted!“, le gritó al uniformado, antes de intentar quitarle el arma de dotación. ”¿Les gané o no?“, se le escuchó decir, cuando el otro policía le hizo una llave en el cuello y le puso el taser para inmovilizarlo y reducirlo.

En ese momento, el policía que estaba grabando se acercó y le puso las esposas para proceder con la captura y dijo “(inaudible) Meterle un tiro bobamente ahí con eso”.

El sujeto reaccionó a los pocos segundos, se levantó y el policía le dijo: “Valore su vida, huevón”. Mientras que el que lo tiene más cerca le pidió que se quedara quieto, el otro destruyó el arma de juguete con la que los había intentado intimidar".

Vea el video aquí.