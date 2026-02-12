Casarse engorda: Estudio confirma que el matrimonio aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad

El matrimonio puede traer amor, estabilidad… y algunos kilos de más.Un estudio reciente realizado en China por la empresa Family Panel Studies (CFPS) —con datos analizados por la Universidad de Pekín— confirmó que contraer matrimonio aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad.

La investigación examinó a 44.095 personas entre 2024 y 2025 y reveló que el matrimonio incrementa el riesgo de sobrepeso en un 6,5 % y la obesidad en un 2,8 %. El motivo principal: la reducción del tiempo dedicado al ejercicio y la actividad física.

“El matrimonio es un factor socioeconómico que altera los hábitos de vida. Reduce la práctica de actividad física sin afectar otros comportamientos como el consumo de alcohol”, señala el informe.

Los jóvenes, los más afectados por el cambio de rutina

El impacto del matrimonio sobre el peso corporal se da con más fuerza en los adultos jóvenes de entre 20 y 30 años, quienes suelen modificar más rápidamente sus rutinas al comenzar una vida en pareja.Según el estudio, este grupo pierde constancia en sus hábitos deportivos y se vuelve más sedentario tras casarse.

En cambio, en personas de 40 a 50 años, el efecto es mucho menor o incluso no significativo, ya que mantienen rutinas más consolidadas que resisten mejor los cambios del matrimonio.

“Las personas mayores ya tienen horarios y costumbres definidos, lo que amortigua el impacto del matrimonio en su salud física”, explicaron los investigadores.

Los hombres hacen menos ejercicio que las mujeres tras casarse

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la diferencia entre géneros.Los hombres casados reducen su nivel de actividad física en casi un 60 %, mientras que las mujeres lo hacen en un 47 %.

El estudio también observó que, tras el matrimonio, las mujeres dedican más tiempo al hogar y a tareas domésticas, lo que reduce su participación en actividades físicas planificadas.En cambio, los hombres no compensan esa pérdida con actividades equivalentes, lo que agrava el efecto del sedentarismo.

“Casarse parece generar un reajuste de prioridades. El ejercicio se relega frente a las responsabilidades domésticas o familiares”, apunta el informe.

El matrimonio como determinante social del peso corporal

Los investigadores de la China Family Panel Studies (CFPS) subrayan que el matrimonio no solo es una unión legal, sino también un determinante social que impacta en la salud física.El cambio en las rutinas diarias, los horarios compartidos y la menor preocupación por la apariencia física pueden explicar el incremento de peso en la etapa conyugal.

La investigación también aclara que este efecto no está asociado a una mayor ingesta calórica, sino principalmente al descenso de la actividad física regular.

Cómo evitar el aumento de peso tras el matrimonio

El estudio recomienda crear entornos que fomenten el ejercicio y la actividad física en pareja, especialmente en los primeros años del matrimonio.Entre las medidas sugeridas por los investigadores están:

Promover rutinas de ejercicio conjuntas .

. Fomentar espacios recreativos accesibles para parejas y familias.

para parejas y familias. Incluir programas de salud pública enfocados en prevenir el sedentarismo postmatrimonial.

postmatrimonial. Motivar el uso del transporte activo (caminar o andar en bicicleta) como parte de la rutina diaria.

“La unión conyugal debería fortalecer la salud, no deteriorarla. Compartir hábitos saludables es una forma de crecer juntos”, señala el estudio.