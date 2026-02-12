“Va asustada”: indignación por policías que insultan a mujer que lleva a una niña en una patineta en Cali

En Cali hay una ola de indignación debido a un video que se volvió viral en las últimas horas. En la grabación, dos policías se burlan de una mujer y una niña que aparentemente se están movilizando en una patineta por la vía del sistema de transporte Mío. Los uniformados, que están en un vehículo automotor, siguen de cerca a la mujer y la niña. Además, uno de ellos les lanza múltiples insultos.

““Vea, papi, las llevamos al filo, hijuep#$%. Va asustada la per$%, vea cómo tiembla”, dice uno de los sujetos mientras se acercan a la patineta. “Una perr%$ hijuepu#sts. Esto es Colombia, papito, añañay”, agrega el sujeto.

En la corta grabación, no solo muestra que el vehículo en el que se desplazan también está transitando por el carril exclusivo del servicio de transporte público, sino que también se observa que el policía que va manejando utiliza su celular con una de sus manos, una conducta irregular que es sancionada por el Código Nacional de Tránsito en Colombia.

¿Qué respondieron las autoridades de Cali sobre estos hechos?

Pese a la indignación ciudadana que ha despertado este caso, los uniformados que lo protagonizaron aún no han sido sancionados por las autoridades. No obstante, en las últimas horas se conoció que ya les abrieron una investigación para evaluar su conducta.

“Ya se tomaron acciones. En este momento a esos muchachos les abrieron una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos, y tendrán que enfrentarse ante el área de disciplina para manifestar por qué grabaron ese video”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Cali, en respuesta a una solicitud de información del diario El País.

Ese medio de comunicación advirtió, además, que será un juez de la República el encargado de imponerles sanciones a los uniformados si así lo considera.