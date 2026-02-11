Ritual de las tres velas amarillas: Mhoni Vidente revela cómo atraer dinero y estabilidad en días

Mhoni Vidente compartió un nuevo ritual enfocado en atraer riqueza, estabilidad económica y crecimiento personal, el cual —asegura— puede dar resultados en un periodo corto de tiempo.

Se trata del llamado ritual de las tres velas amarillas, una práctica espiritual que, según la vidente, está diseñada para quienes atraviesan apuros económicos o buscan mejorar su situación financiera.

De acuerdo con Mhoni, este ritual puede realizarse cualquier día de la semana y está pensado para manifestar abundancia, pagar deudas, concretar negocios, atraer oportunidades laborales e incluso alcanzar metas materiales como una casa o un automóvil.

¿En qué consiste el ritual de las tres velas amarillas?

El ritual se basa en el número tres, que Mhoni Vidente asocia con la multiplicación de la abundancia. Para llevarlo a cabo se requieren tres velas amarillas ( no veladoras ), tres monedas y tres billetes de la misma denominación, además de elementos como agua en un recipiente de vidrio, incienso de sándalo, canela en polvo, perfume personal y loción de siete machos.

Según la explicación de la vidente, los billetes deben pasarse por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo al Arcángel Uriel estabilidad, riqueza y crecimiento. Posteriormente, los billetes se colocan en el agua como parte del proceso de limpieza energética y manifestación.

¿Cómo activar la prosperidad y eliminar energías negativas?

Mhoni señala que las velas deben encenderse durante tres días consecutivos, una por día, colocando debajo de cada vela una moneda y rodeándola con canela. Durante el encendido, se recomienda rezar y visualizar con claridad las metas económicas que se desean alcanzar.

Además, indica que una de las monedas utilizadas debe guardarse en la cartera cada día, como símbolo de atracción de dinero constante. Al finalizar el ritual, los billetes se conservan para gastos cotidianos o incluso para comprar boletos de lotería, mientras que el agua debe desecharse fuera del hogar.

Como complemento, la vidente sugiere limpiar la casa durante tres días seguidos con loción de siete machos, además de encender incienso diariamente, con el objetivo de alejar envidias, bloqueos y energías negativas.

Finalmente, Mhoni Vidente asegura que este ritual está dedicado exclusivamente a la prosperidad económica y la estabilidad, y recalca la importancia de la visualización y la fe como elementos clave para que la manifestación se concrete en pocos días