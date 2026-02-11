“La fiesta es sospechosa”: Dj Dever uno de los principales exponentes de la champeta y afrobeat en Cartagena está desaparecido con parte de su equipo

Gran preocupación se vive en el gremio musical de la Costa Caribe tras la desaparición de DJ Dever, uno de los principales exponentes de la champeta y el afrobeat en Cartagena, quien fue visto por última vez luego de realizar una presentación privada en el departamento del Atlántico, junto a dos integrantes de su equipo de trabajo.

De acuerdo con información conocida por medios locales, el artista cartagenero habría sido contactado por una mujer desde la región del Urabá, quien lo contrató para un show privado que supuestamente se realizaría en Playa Mendoza, jurisdicción del municipio de Tubará, Atlántico. Tras confirmar su participación, DJ Dever se desplazó al lugar junto a su equipo técnico.

Misterio por la desaparición de DJ Dever tras presentación privada en Tubará, Atlántico

Sin embargo, desde su llegada, el artista manifestó sospechas sobre el evento. Según fuentes cercanas, el entorno y las condiciones del lugar no le generaron confianza, por lo que decidió enviarle un mensaje a su pareja para que estuviera atenta, compartiéndole además su ubicación en tiempo real.

“La fiesta es sospechosa, algo no me cuadra”, habría sido uno de los últimos mensajes enviados por el DJ, según personas cercanas a su entorno.

“Lo amarraron y le quitaron la ropa”

Tras finalizar la presentación, el artista y su equipo habrían sido amedrentados por varias personas, quienes presuntamente los amarraron y despojaron de sus pertenencias, incluyendo parte del dinero recibido como pago por el evento.

“Lo amarraron y le quitaron la ropa”, relató una fuente cercana al caso, quien aseguró que desde ese momento no se ha vuelto a tener comunicación directa con el artista ni con los dos trabajadores que lo acompañaban.

Desde entonces, DJ Dever permanece desaparecido, al igual que los otros dos miembros de su equipo, lo que ha generado una ola de mensajes de apoyo, preocupación y llamados urgentes a las autoridades a través de redes sociales.

Autoridades activan búsqueda

La Alcaldía de Cartagena confirmó que se activaron los protocolos de articulación con las autoridades del Atlántico, teniendo en cuenta que la desaparición ocurrió fuera de la capital de Bolívar.

“Una vez se conoció la noticia, el secretario del Interior, Bruno Hernández, se puso en contacto con su familia y activó de inmediato la coordinación con las autoridades del Atlántico, quienes actualmente lideran las acciones del caso”, indicó la administración distrital en un comunicado oficial.

Las autoridades señalaron que la investigación está en manos de los organismos competentes del Atlántico, quienes trabajan en la recolección de información, revisión de cámaras de seguridad y testimonios.

Comunicado de su equipo

Por su parte, la empresa Passa Passa Sound System, a la que pertenece el artista, también emitió un comunicado en el que confirmó la desaparición.

“La familia de Passa Passa Sound System lamenta informar que desde la noche del lunes 10 de febrero, nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue en la ciudad de Barranquilla. Agradecemos cualquier información que contribuya a su pronta ubicación”, señalaron.

El comunicado también pidió respeto y prudencia ante la delicada situación que atraviesan sus familiares, amigos y colegas del medio artístico.

Una figura clave de la champeta

DJ Dever es reconocido en Cartagena y en varias ciudades del Caribe como uno de los referentes de la champeta moderna y el afrobeat, con una amplia trayectoria en escenarios, festivales y eventos privados.

El artista, autor de éxitos como ‘Amor a primera vista’, ‘Enredá’o’, ‘Yo te vendería’ y ‘El Árabe’, es consciente de que estas canciones forman parte de la memoria musical de la ciudad, al igual que otros temas muy recordados como ‘Un beso’, ‘Dubai Hawai’ y ‘Amor de una sola noche’.

Su desaparición ha encendido las alarmas en el sector cultural y musical, donde artistas, productores y seguidores exigen una pronta respuesta de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y lograr su regreso con vida.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso se mantiene bajo reserva, pero crece la preocupación por el paradero del artista, cuya ausencia hoy deja en vilo a toda una escena musical que clama por respuestas.