¿Qué son los therian?, madre denunció que uno mordió a su hija en plena calle

Durante los días 10 y 11 de febrero se dio a conocer el particular caso de una madre, que denunció públicamente la agresión que sufrió su hija de 14 años, tras salir del colegio: fue mordida por un joven que se identifica como “therian” mientras caminaban por el centro de Jesús María, Cordoba, Argentina.

El episodio ocurrió en plena calle, donde un grupo de adolescentes realizaba un encuentro vinculado a esta subcultura que para muchos es totalmente desconocida, pero consiste en identificarse como animales, ya sea perros, gatos, zorros y lobos, entre otros. Por lo que suelen usar máscaras con la cara de esos animales, y se autoperciben como tales.

Según el relato de la mujer, el ataque fue inesperado. Un joven se acercó a la menor y le mordió el tobillo, provocándole una herida y un fuerte sustos, las personas que presenciaron la extraña escena, indicaron que el agresor se encontraba en un estado conocido como “shift”, una situación en la que quienes se identifican de esta manera aseguran actuar bajo comportamientos animales.

¿Qué es ser un “Therian?

La palabra Therian se define por la vivencia de una persona que se identifica de manera intrínseca y profunda con un animal no humano, ya sea a nivel espiritual, psicológico o neurológico. A diferencia de un simple gusto por la naturaleza, para un therian esta conexión no es una elección, sino una parte fundamental de su identidad; sienten que poseen la esencia, los instintos o la percepción de su animal interior, conocido como theriotipo.

Aunque viven sus vidas de forma cotidiana dentro de la sociedad humana, muchos experimentan “cambios” mentales o sensoriales que los acercan a la experiencia de ser su animal, buscando siempre un equilibrio entre su realidad física y su verdad interna en un espacio de respeto y autoexploración.

En el caso especifico de Argentina, esta subcultura ha experimentado una explosión de visibilidad recientemente, pasando de ser un fenómeno de nicho en internet a manifestarse en encuentros presenciales en espacios públicos. Medios del país ya han puesto su mirada en estos jóvenes que suelen realizar actividades de locomoción en cuatro pata y utilizan accesorios como máscaras y colas para exteriorizar su theriotipo.

Aunque el fenómeno ha generado debate mediático y curiosidad por su carácter identitario y espiritual, los registros locales destacan que la mayoría de los therians argentinos indican que para ellos no es un disfraz, sino una “vivencia interna” que convive con su vida cotidiana como ciudadanos.