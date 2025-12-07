Acusan a Felipe Saruma, ahora en política, de no ser transparente con sus seguidores al no revelar sus millonarios contratos con la casa Char

La inscripción de Felipe Saruma, uno de los influenciadores más reconocidos de Colombia, en la lista de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por Atlántico, ha generado un intenso debate sobre la relación entre redes sociales, marketing digital y política. Saruma, cuyo nombre de pila es Andrés Camargo González, no tiene trayectoria política ni conoce profundamente el departamento, pero su inclusión busca, según la casa Char, ampliar el alcance entre votantes jóvenes.

Lo que pocos conocen es que Saruma ha recibido contratos de la Alcaldía de Barranquilla, según reporta Contratopedia Caribe. Actualmente promociona eventos y obras de la ciudad a través de dos acuerdos: uno con la agencia Análogo SAS y otro con su propia empresa, Vertical Soluciones SAS. Estos contratos forman parte de una estrategia del tercer gobierno de Alejandro Char para fortalecer su presencia digital mediante influenciadores.

Redes sociales, contratos públicos y elecciones: el camino de Saruma hacia la Cámara de Representantes

El contrato con Análogo SAS tiene un valor cercano a $1.554 millones, dentro de un total de casi $3.000 millones destinados a la promoción de Barranquilla mediante generación de contenido digital, eventos en calle y actividades dirigidas a poblaciones específicas. Saruma, junto a otros influenciadores como Juanda Caribe, Iro Ramírez, Jeimison y Giselle León, ha sido uno de los principales rostros del marketing de influencers del gobierno local. Su trabajo incluye publicaciones en Instagram y TikTok, en las que aparece junto al alcalde Char y la gerente de ciudad Ana María Aljure, promoviendo espacios como el Malecón de Rebolo y la Fábrica de la Cultura.

Además, Saruma factura directamente con la Alcaldía a través de Vertical Soluciones SAS, una empresa registrada en Bucaramanga en 2023, especializada en creación audiovisual y consultoría de gestión. Con esta firma, la Alcaldía suscribió un contrato a dedo por $600 millones, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico, que incluyó la convocatoria a un curso digital, un evento presencial para emprendedores y asesorías personalizadas para mejorar ventas a través de redes sociales. Uno de los eventos más destacados de este contrato fue el Foro Vertical BAQ: tu marca a otro nivel, realizado el 22 de septiembre en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río, con la participación de más de 500 asistentes.

Lo polémico es que Saruma no informa a sus seguidores sobre los recursos que recibe de la Alcaldía ni de los acuerdos comerciales detrás de sus publicaciones. Como apunta la influencer CasiMillenial.co, Saruma ha logrado millones de seguidores en redes sociales sin abordar temas políticos, pero ahora hace parte de la lista a la Cámara de Representantes, generando interrogantes sobre la influencia digital en política. “¿Qué tan mal está la derecha como para buscar candidatos que no tienen trayectoria política, pero arrastran millones de seguidores?”, cuestionó la creadora de contenido.

La candidatura de Saruma evidencia la estrategia del charismo de incorporar figuras mediáticas para renovar sus bases políticas y ampliar su presencia en votantes jóvenes. Según declaraciones del exsenador Fuad Char, esta fue una idea del propio alcalde Alejandro Char, que busca reestructurar los dirigentes políticos del Atlántico e incluir “a todos estos jovencitos”.

Más allá de la política, los contratos de Saruma reflejan cómo los influenciadores se han convertido en instrumentos de promoción oficial, desplazando parcialmente la inversión en publicidad tradicional y usando plataformas digitales para posicionar proyectos de gobierno. Su participación en eventos y publicaciones remuneradas con recursos públicos plantea, además, un debate sobre transparencia y ética digital en la relación entre influenciadores y autoridades.

Con la candidatura en puerta, Felipe Saruma pondrá a prueba si su reconocimiento masivo en redes sociales puede traducirse en votos, mientras sigue desempeñando un papel destacado en la estrategia de marketing digital del charismo en Barranquilla y el Atlántico.