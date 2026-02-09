“Se nota el resentimiento” : La reacción de Kendall Jenner al ver a Bad Bunny en el Super Bowl

La reacción de Kendall Jenner durante el show de medio tiempo de Bad Bunny

El Super Bowl siempre deja más de una escena fuera del campo, y esta vez la conversación se fue directo todo lo relacionado con el medio tiempo encabezado por Bad Bunny. De esta manera, comenzó a circular un video en el que se puede apreciar la reacción de Kendall Jenner al ver la actuación de su ex en el evento deportivo.

Puede leer: “Todos se amañan conmigo”: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, habló de sus relaciones amorosas

La relación de Kendall Jenner y Bad Bunny se caracterizó por ser intermitente, pero viral, razón por la que el público los recuerda como una de las parejas más polémicas de la industria del entretenimiento. Esto, sumado a que el puertorriqueño parece haber retomado su romance con Gabriela Berlingeri e incluso, existen rumores de un futuro matrimonio.

Bad Bunny vistió un conjunto diseñado por Zara durante el espectáculo del Super Bowl El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos. (JOHN G. MABANGLO/EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

¿Cómo reaccionó Kendall Jenner al ver a Bad Bunny?

En el clip compartido por usuarios en redes, Kendall aparece tomada de la mano de Hailey Bieber mientras ambas bailan. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la expresión seria de la modelo, que contrastó con el ambiente festivo del palco.

Por esta razón, en X salieron a relucir comentarios como:

“No puedo con Hailey apoyando a Kendall porque está viendo a su ex cantando”

cantando” “ Bailaban en triste ”

” “El verdadero ‘ les falta sazón, batería y reguetón ’”

’” “Si no lo hubiera querido ver, no hubiera ido, pero les gana el FOMO ”

” “La cara de Kendall, se nota el resentimiento ”

” “ Más ritmo una gotera ”

” “Kendall viendo a su ex triunfar de forma inimaginable”.

Otro detalle que impulsó el interés es que Kendall estaba en el mismo palco que celebridades como Tyler, The Creator, Kim Kardashian y Lewis Hamilton. La presencia de tantas figuras en un mismo espacio volvió el clip aún más comentado, ya que se revivió su romance con el piloto, quien ahora es pareja de su hermana mayor, Kim.

Lea también: Importante periodista deportivo lloró conmovido después de show de Bad Bunny en el Super Bowl

En el mismo video se aprecia un elemento que los fans de Bad Bunny reconocen de inmediato: varias personas del palco traían cámaras con luz, un accesorio que el cantante suele repartir o promover en sus conciertos para crear un efecto visual en conjunto. La excepción fue Kendall: mientras la mayoría sostenía el gadget encendido, ni ella, ni su círculo cercano aparece con uno.