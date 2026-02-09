Los mensajes políticos de Bad Bunny detrás de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny fue el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 en El Levi’s Stadium de Santa Clara donde no desaprovechó la oportunidad de referirse nuevamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El artista se lució, no solamente con los invitados que llevó para levantar la euforia de los asistentes, sino que también con su mensaje de unidad latinoamericana.

El mensaje político de Bad Bunny detrás de su presentación en el Super Bowl:

Benito no ocultó en ningún momento su intención de enviar un mensaje político en medio de su show. En primer lugar, se pudieron apreciar banderas de diferentes países de Latinoamerica como mensaje de unidad.

Adicionalmente, no se olvidó de mencionar a la mayoría de países en el cierre de su presentación, haciendo énfasis y claridad en su postura.

Y aunque previamente Bad Bunny se había negado a presentarse en Estados Unidos a modo de protesta, pero decidió ser parte del medio tiempo del Super Bowl como una plataforma perfecta para llevar el mensaje a millones de personas.

Sin duda alguna, la presentación de Bad Bunny es un mensaje muy poderoso y de protesta a favor de los países Latinoamericanos.

El mensaje de Bad Bunny fue respaldado:

El mensaje en la presentación de Bad Bunny fue respaldado por cientos de personas, quienes, afuera del estadio, se unieron a la voz del cantante para protestar en contra del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos a través de carteles:

“¡“ICE OUT”! Algunos aficionados de Patriots y Seahawks llegan al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se disputará el SuperBowlLX, mostrando mantas en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", reportó El Universal a través de sus redes sociales: