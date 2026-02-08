¿Cuánta plata ganará Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026?: la cifra sorprende

¿Cuánto plata ganará Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026?: la cifra sorprende. Esa es la pregunta que se hacen millones de fanáticos tras confirmarse que el artista puertorriqueño será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta.

Aunque podría pensarse que un artista de la talla de Bad Bunny recibirá una suma millonaria por presentarse en el escenario más importante del deporte estadounidense, la realidad es muy distinta. De acuerdo con las normas vigentes del sindicato SAG-AFTRA, que agrupa a intérpretes y músicos en Estados Unidos, el cantante solo recibirá el pago mínimo sindical, que ronda los 1.000 dólares por día de presentación.

Super Bowl 2026: el inesperado salario que tendrá Bad Bunny por cantar en el medio tiempo

Esta cifra resulta sorprendente si se compara con la magnitud del evento. El Super Bowl reúne cada año a más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos, sin contar la audiencia internacional que sigue la transmisión en decenas de países. A pesar de ese alcance global, la NFL mantiene desde hace décadas una política clara: no pagar honorarios elevados a los artistas del medio tiempo, sino cubrir únicamente los gastos operativos, logísticos y de traslado.

Esto significa que la liga asume los costos de alojamiento, alimentación, transporte, escenografía, tecnología y personal técnico, tanto del artista principal como de su equipo. Sin embargo, el intérprete recibe únicamente el salario simbólico fijado por el sindicato.

El contraste entre el pago y el costo real del espectáculo es evidente. Por ejemplo, el show de medio tiempo de Jennifer Lopez y Shakira en 2020 tuvo una inversión cercana a los 13 millones de dólares, destinados a escenarios móviles, efectos especiales, iluminación y el trabajo de cerca de 3.000 personas involucradas en la producción.

En ediciones recientes, la tendencia se ha mantenido. En 2024, Usher recibió apenas 671 dólares por su actuación principal y alrededor de 1.800 dólares por los ensayos, según reveló la revista Sports Illustrated. Incluso en 2015, la NFL llegó a proponer que artistas como Rihanna, Coldplay y Katy Perry pagaran por presentarse, idea que fue rechazada públicamente por Perry, quien aseguró que quería actuar por mérito propio y no por una transacción económica.

Entonces, ¿por qué los artistas aceptan condiciones salariales tan bajas? La respuesta está en la visibilidad global. Actuar en el Super Bowl es considerado una de las vitrinas más poderosas de la industria musical. Los beneficios no se miden en dinero inmediato, sino en impacto comercial.

Los datos lo confirman. Tras su presentación en 2018, Justin Timberlake registró un aumento del 534 % en sus ventas musicales ese mismo día. En el caso de Lady Gaga, sus descargas digitales subieron más del 1.000 % después del show de 2017.

Para Bad Bunny, el escenario representa una oportunidad única de proyectar su música y su identidad cultural ante una audiencia masiva. El artista ha señalado que su intención es mostrar “mucha de mi cultura” en el espectáculo, reforzando su rol como uno de los principales embajadores de la música urbana latina a nivel mundial.

Además, su reciente reconocimiento en los Grammy 2026 por el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS potencia aún más el impacto de su presencia en el evento. Aunque el pago directo sea mínimo, la exposición puede traducirse en mayores ventas, nuevos contratos comerciales, giras internacionales y crecimiento de marca personal.

En conclusión, aunque la cifra que ganará Bad Bunny en el Super Bowl 2026 resulte sorprendentemente baja, el verdadero valor está en la proyección mediática. Más que un concierto pagado, se trata de una de las plataformas promocionales más poderosas del mundo del entretenimiento.