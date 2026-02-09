Bad Bunny llevó una plantación de caña a Lady Gaga y Ricky Martín al medio tiempo del Super Bowl

El Medio Tiempo del Super Bowl 2026 quedó marcado como uno de los espectáculos más memorables en la historia del evento, luego de que Bad Bunny protagonizara una presentación cargada de emoción, invitados sorpresa y un poderoso mensaje de identidad latina desde el Levi’s Stadium de California.

En medio del rugido ensordecedor del estadio, el artista puertorriqueño se detuvo por un instante, miró directamente a las cámaras y pronunció una frase que ya recorre el mundo: “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy en el Super Bowl es porque nunca dejaron de creer en mí”. El mensaje, cargado de gratitud y simbolismo, provocó una ovación inmediata del público.

Bad Bunny conquista el Super Bowl con invitados sorpresa y un poderoso mensaje cultural

El show arrancó oficialmente a las 19:20 (hora local estimada), aunque la expectativa venía creciendo desde minutos antes. Tal como se había anticipado, el horario del espectáculo dependió del desarrollo del partido, cuyo kickoff fue a las 17:30 horas (CDMX), situando el inicio del medio tiempo entre las 19:00 y 19:30.

La primera canción fue “Tití Me Preguntó”, con la que Bad Bunny encendió el estadio desde el primer segundo. El escenario se transformó en un homenaje al Caribe, con un carrito de piraguas, banderas latinas ondeando y miles de personas bailando al ritmo del perreo. El vibe boricua dominó por completo el Levi’s Stadium.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando apareció en escena una casita rosa, inspirada en los barrios puertorriqueños. De su interior salieron Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle y Pedro Pascal, quienes sorprendieron al público bailando dentro del set, en una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A las 19:29 se produjo la primera gran colaboración de la noche: Lady Gaga irrumpió en el escenario para interpretar “Die With a Smile” en una versión totalmente inesperada, con arreglos de salsa, trompetas, congas y un swing caribeño que fusionó el pop con los ritmos latinos.

Minutos después, a las 19:34, el espectáculo alcanzó otro pico de euforia con la aparición de Ricky Martin, quien llegó como una verdadera fuerza imparable. El cantante puertorriqueño interpretó un medley lleno de energía, desatando el fuego boricua y reforzando el carácter histórico del show.

La presentación de Bad Bunny no solo destacó por su despliegue musical y visual, sino por su mensaje cultural. Con referencias constantes a Puerto Rico, la migración latina y el orgullo de origen, el artista convirtió el escenario más visto del mundo en una plataforma de identidad, diversidad y representación.

Millones de espectadores alrededor del planeta fueron testigos de un espectáculo que ya es considerado uno de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl, no solo por su nivel artístico, sino por su impacto simbólico: por primera vez, un artista latino encabezó el evento con un show completamente centrado en su cultura, su idioma y su historia.