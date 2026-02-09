La única frase en inglés que se leyó en el show de Bad Bunny en el Super Bowl: un mensaje para el mundo

El Medio Tiempo del Super Bowl 2026 quedó marcado como uno de los espectáculos más memorables en la historia del evento, no solo por el despliegue musical de Bad Bunny, sino por un poderoso mensaje que apareció en las pantallas del Levi’s Stadium de California y que rápidamente se volvió viral en todo el mundo. Se trató de la única frase en inglés que se leyó durante todo el show: “The only thing more powerful than hate is love”, cuya traducción al español es “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

El mensaje, breve pero contundente, apareció en medio de una presentación cargada de simbolismo cultural y orgullo latino. En un evento tradicionalmente dominado por artistas anglosajones, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en protagonizar el Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, enviando una señal clara de representación, diversidad e identidad.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”: la frase viral del Super Bowl de Bad Bunny

Desde el inicio del espectáculo, el tono fue emotivo. En medio del rugido ensordecedor del estadio, el artista puertorriqueño se detuvo, miró directamente a las cámaras y pronunció una frase que ya recorre el mundo: “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy en el Super Bowl es porque nunca dejaron de creer en mí”. La ovación fue inmediata y marcó el espíritu de toda la presentación.

El show arrancó oficialmente a las 19:20 horas, aunque la expectativa venía creciendo desde minutos antes. Tal como se había anticipado, el horario del Halftime Show dependió del desarrollo del partido, cuyo kickoff fue a las 17:30 (hora CDMX), situando el inicio del espectáculo entre las 19:00 y 19:30.

La primera canción fue “Tití Me Preguntó”, con la que Bad Bunny encendió el estadio desde el primer segundo. Vestido completamente de blanco, con guantes y un balón de fútbol bajo el brazo, el cantante transformó el escenario en un homenaje al Caribe, con un carrito de piraguas, banderas latinas y miles de personas bailando al ritmo del perreo. El vibe boricua dominó por completo el Levi’s Stadium.

Uno de los momentos más comentados llegó con la aparición de una casita rosa, inspirada en los barrios puertorriqueños. De su interior salieron Karol G, Kali Uchis, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle y Pedro Pascal, sorprendiendo al público en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A las 19:29 se produjo la primera gran colaboración: Lady Gaga irrumpió en el escenario con un vestido azul para interpretar “Die With a Smile” en una versión tropical, con arreglos de merengue, trompetas y congas. Minutos después, a las 19:34, la euforia aumentó con la aparición de Ricky Martin, quien interpretó un medley lleno de energía desde una de las icónicas sillas blancas de su disco DtMf.

Sin embargo, más allá de los invitados y el despliegue visual, la frase “The only thing more powerful than hate is love” se consolidó como el mensaje central del espectáculo. En un contexto global marcado por tensiones sociales, migratorias y políticas, Bad Bunny utilizó el escenario más visto del mundo para enviar un mensaje de amor, inclusión y esperanza.

La presentación no solo fue un show musical, sino un acto simbólico. Millones de espectadores fueron testigos de un Super Bowl histórico, donde el español, la cultura latina y un mensaje de amor lograron imponerse en uno de los eventos más influyentes del entretenimiento global.