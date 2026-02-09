Karol G y Kali Uchis: las colombianas que estuvieron en escena en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El Medio Tiempo del Super Bowl 2026 quedó marcado como uno de los espectáculos más memorables en la historia del evento, luego de que Bad Bunny protagonizara una presentación cargada de emoción, invitados sorpresa y un poderoso mensaje de identidad latina desde el Levi’s Stadium de California. Sin embargo, entre las imágenes que más impactaron a millones de espectadores en todo el mundo, destacaron dos figuras colombianas: Karol G y Kali Uchis, quienes se robaron la atención en uno de los momentos más virales de la noche.

En medio del rugido ensordecedor del estadio, el artista puertorriqueño se detuvo por un instante, miró directamente a las cámaras y pronunció una frase que ya recorre el mundo: “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy en el Super Bowl es porque nunca dejaron de creer en mí”. El mensaje, cargado de gratitud y simbolismo, provocó una ovación inmediata del público y marcó el tono emotivo de todo el espectáculo.

Orgullo latino en el Super Bowl 2026: Karol G y Kali Uchis deslumbran en el escenario más visto del mundo

El show arrancó oficialmente a las 19:20 horas, aunque la expectativa venía creciendo desde minutos antes. Tal como se había anticipado, el horario del Halftime Show dependió del desarrollo del partido, cuyo kickoff fue a las 17:30 (hora CDMX), situando el inicio del espectáculo entre las 19:00 y 19:30.

La primera canción fue “Tití Me Preguntó”, con la que Bad Bunny encendió el estadio desde el primer segundo. El escenario se transformó en un homenaje al Caribe, con un carrito de piraguas, banderas latinas ondeando y miles de personas bailando al ritmo del perreo. El vibe boricua dominó por completo el Levi’s Stadium y dejó claro que la cultura latina sería la gran protagonista de la noche.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando apareció en escena una casita rosa, inspirada en los barrios puertorriqueños. De su interior salieron Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, Pedro Pascal y Kali Uchis, quienes sorprendieron al público bailando dentro del set, en una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Vestidas de blanco y con una puesta en escena cargada de simbolismo, las dos artistas colombianas representaron con orgullo el talento femenino latino en el escenario más visto del mundo.

Para muchos espectadores en Colombia, la presencia de Karol G y Kali Uchis en el Super Bowl fue uno de los puntos más emotivos del show, al ver a dos figuras nacionales compartiendo protagonismo junto a estrellas globales, en un evento históricamente dominado por artistas anglosajones.

A las 19:29 se produjo otra gran sorpresa: Lady Gaga irrumpió en el escenario para interpretar “Die With a Smile” en una versión inesperada, con arreglos de salsa, trompetas y congas. Minutos después, a las 19:34, la euforia se disparó con la aparición de Ricky Martin, quien interpretó un medley lleno de energía, reforzando el espíritu caribeño del espectáculo.

Más allá del despliegue musical y visual, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se consolidó como un mensaje cultural. Con constantes referencias a Puerto Rico, la migración y el orgullo latino, el artista convirtió el medio tiempo en una plataforma de representación, diversidad e identidad, donde Karol G y Kali Uchis quedaron inmortalizadas como parte de un momento histórico para la música latina.