El significado real de ‘Lo que le pasó a Hawaii’: la canción de Bad Bunny que Ricky Martin interpretó en el Super Bowl

En el Medio Tiempo del Super Bowl LX 2026, Bad Bunny ofreció un espectáculo que combinó música, escenografía y referencias culturales, y uno de los momentos más comentados fue cuando Ricky Martin se unió al escenario para interpretar ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

Puede leer: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W mostraron detalles de su lujosa casa en México y los líos que vivieron tras la mudanza

Más allá del impacto televisivo, el tema abrió conversación porque no se percibe solo como una pieza musical: también funciona como una lectura sobre tensiones sociales, culturales y económicas que atraviesan a Puerto Rico y a Latinoamérica en general.

¿De qué trata ‘Lo que le pasó a Hawaii’?

En la letra, Bad Bunny aborda la gentrificación y la privatización de recursos naturales, comparando la situación de Puerto Rico con la de Hawaii. La idea central gira en torno a cómo comunidades locales pueden perder acceso a sus tierras y playas, empujadas por el turismo masivo y los intereses corporativos.

La elección de Hawaii como ejemplo, de acuerdo con el enfoque descrito en la propia canción, no sería casual: ambos archipiélagos han atravesado procesos históricos de colonización y tensiones sobre identidad, territorio y pertenencia.

Otro eje del tema es el uso de referencias que conectan con la identidad puertorriqueña. Entre ellas aparece el “lelolai”, presentado como un recordatorio de raíces y costumbres. También se menciona a los jíbaros, entendidos como los campesinos guardianes de la cultura puertorriqueña, y se retrata el dolor del desarraigo: la partida de quienes no tienen otra opción que emigrar.

Lea también: “Se nota el resentimiento” : La reacción de Kendall Jenner al ver a Bad Bunny en el Super Bowl

La composición juega con pausas que interrumpen la melodía. Ese recurso puede evocar tanto los apagones que afectaron a Puerto Rico tras el huracán María como la tradición de la música jíbara, donde los silencios anuncian el regreso del ritmo. Así, la canción mezcla un pulso urbano con referencias culturales para sostener un mensaje social sin perder fuerza musical.

Durante la participación de Ricky Martin, el show incluyó un fragmento de la letra. Entre las líneas más citadas del tema está: “Quieren quitarme el río y también la playa”. El resto del verso refuerza la idea de proteger identidad, comunidad y recursos ante presiones externas.