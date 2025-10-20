Greeicy Rendón dedicó inesperado mensaje tras acusaciones a su padre por secuestro y tortura

Greeicy Rendón es una de las artistas más conocidas en el país, pues desde muy corta edad inició su carrera en la televisión, dándole paso a su faceta como actriz y posteriormente como cantante. La sensibilidad y sensualidad de cada una de sus letras la han llevado a darse a conocer nacional e internacionalmente, contando así con una amplia acogida por parte de los televidentes.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, la caleña no ha sido el blanco de las polémicas, sino, por el contrario, lo ha sido su padre, Luis Fernando Rendón, quien es acusado de tortura y secuestro, luego del millonario robo que sufrió su hija en una finca en Medellín.

Luego de que el proceso judicial saliera a la luz, Greeicy tomó la decisión de guardar silencio, en medio de la serie de comentarios en redes sociales y por ende, cada uno de los detalles de este caso. Tras un primer mensaje, en el que la cantante expresó su apoyo, amor a su padre, volvió a estar ausente y en medio de una de sus más recientes apariciones de Instagram aseguró.

“Qué pasen una linda noche, compañeros. Por aquí todo bonito, todo tranquilo, mucho ruido afuera, mucha paz adentro. Próximamente en Netflix”, fueron las declaraciones que añadió Greeicy Rendón acompañadas de una imagen suya sonriendo.

Cabe resaltar que en medio de sus diferentes apariciones, Rendón ha recibido un evidente apoyo por parte de sus seguidores, así como también de varias figuras del entretenimiento y la política en Colombia.

¿Cuál fue el papel de la seguridad de Álvaro Uribe Vélez en el secuestro en la finca de Greeicy Rendón?

De acuerdo con el informe oficial, dos patrulleros pertenecientes a la estación de Policía Llanogrande, llegaron al respectivo lugar luego de que recibieran una alerta ante un posible caso de secuestro.

Posteriormente, se conoció que recibieron apoyo por parte del esquema de seguridad de Uribe Vélez, teniendo en cuenta que la finca de la cantante colinda con la del expresidente. Según las declaraciones expuestas por uno de los patrulleros, los escoltas y miembros del Goes intervinieron con el fin de salvaguardar la vida de las personas que se encontraban allí retenidas.

“Al saber que había personal con armamento largo y en mayor número, pedimos apoyo. Llegó el esquema de seguridad del expresidente Uribe y personal del Goes; con ellos ingresamos a la residencia y logramos rescatar a las víctimas”, relató uno de los patrulleros ante la Fiscalía en el testimonio revelado por Semana.