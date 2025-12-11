Así lucía Greeicy Rendón en sus inicios en la televisión y la música

Greeicy Rendón es una actriz y cantante caleña, quien inició en la televisión desde muy corta edad, demostrando su talento ante las cámaras y siendo parte de algunas producciones como ‘Chica vampiro’, ‘La ronca de oro’, entre otros. Sin embargo, años más tarde decidió dedicarse por completa a la música, alcanzando una amplia acogida en ritmos como el reguetón, el pop y la balada romántica tanto nacional como internacionalmente.

En los últimos meses, la colombiana se vio inmersa en una compleja polémica, luego de que se diera a conocer el proceso judicial que enfrenta, su padre, Luis Alberto Rendón, quien fue capturado por la Fiscalía por presuntos delitos de secuestro y tortura.

A pesar de que son pocos los detalles que se conocen con respecto a este tema, la cantante no dudó en resaltar el amor, los valores y los momentos especiales compartidos junto a sus padres, dejando ver pocos detalles de su vida privada. Sin embargo, en medio de una de sus recientes apariciones, Greeicy recordó sus inicios en la música y en la televisión, comparando así el amplio crecimiento que ha tenido con el paso de los años:

“Recordar es vivir. No saben lo que me ha hecho sentir encontrarme con este recuerdo. Me da risa, emoción y sobre todo felicidad de seguir disfrutando del lugar de donde soy, de la ciudad que me vio crecer, soñar y que tiene mucho de lo que conservo aún. La sabrosura de su gente, su baile, el vientico de la tarde, sus atardeceres coloridos y ese calorcito que nunca se fue, que sigue siendo mi favorito”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Greeicy Rendón.

Ante el hecho, las diferentes muestras de cariño fueron evidentes por parte de amigos, colegas y por supuesto, sus seguidores, demostrando así los logros alcanzados y cómo se ha transformado a nivel personal.