Yina Calderón fue confirmada oficialmente para ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo: así fue el anuncio

La expectativa por la sexta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo está en su punto máximo, tras el anuncio oficial de su estreno para el próximo martes 17 de febrero de 2026. Esta nueva edición, conducida por Jimena Gallego y Javier Poza, llega con un elenco que promete drama y mucha polémica, destacando la confirmación de figuras como Laura Zapata, Kunno, Lupita Jones y la más reciente, Yina Calderón.

La vara está alta después de la gran recepción que tuvo la temporada anterior, denominada como “All Stars” en 2025, la cual concluyó en junio de ese año con Carlos “Caramelo” Cruz como ganador. Esta fue la primera vez que un hombre gana el reality de telemundo, llevándose el premio de$200,000 USD tras superar en la final a Luca Onestini y Rey Grupero.

En el caso de Yina Calderón, los rumores venían ya hace un tiempo, desde su paso por la edición de Colombia, pero también han surgido comentarios de que habría sido descartada tras protagonizar algunas borrachera en diciembre. La encargada de comunicar esto fue la Negra Candela, afirmando:

“Puro cuento que Yina no entró porque pidió honorarios muy altos y no se los pagaron. Pobrecita, esa multinacional no tiene ‘platica’ para pagarle. La verdad es que ella fue hasta allá y pasó todas las pruebas, pero en el programa le dijeron que no por haber estado en ‘La Mansión de Luinny’ en República Dominicana; y la baja calidad del reality llevó a que no la contrataran”, expresó Candela.

Sin embargo, este rumor se cae después de que Calderón por medio de su cuenta oficial de Instagram, diera a conocer la noticia de su participación al reality que siempre soñó: “Si tiembla la casa, soy yo que voy entrando. Estoy confirmadísima para #LCDLF6. Sayayines: alisten maletas porque nos fuimos internacionales”, escribió.

Agregando:“Solo tengo que decir gracias a Dios, gracias papás, gracias hermanas, gracias, amigos, gracias a los sayas, gracias RD (haciendo referencia a La mansión de Luinny a finales de 2025), gracias RCN. Nuestro sueño se hizo realidad”. La huilense una vez más tiene el objetivo de cumplir su rol como villana, por los que en las respectivas publicidades del reality ha lucido extravagantes trajes que se han vuelto su sello en cada reality que ha estado.