El desgarrador tributo de Yungblud a Ozzy Osbourne que paralizó los Grammy 2026

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 nos ha regalado, sin duda, la postal más emotiva y compartida en redes sociales de toda la gala.

El joven y disruptivo artista británico Yungblud no solo se alzó con un gramófono dorado, sino que rompió el internet al subir al escenario acompañado de Sharon Osbourne, la fiel compañera del legendario “Príncipe de las Tinieblas”,.

“Dios bendiga a Ozzy”: El grito de guerra de Yungblud que paralizó la ceremonia

Un legado que trasciende la vida La conexión entre ambos protagonistas conmovió a la audiencia, ya que Yungblud fue apadrinado artísticamente por Ozzy Osbourne. Tras el fallecimiento del ídolo del metal en 2025, Sharon decidió acompañar al joven músico para recibir su premio en una gala previa que se tornó sumamente nostálgica,. Juntos, demostraron que el espíritu del rock sigue vivo y pasando la antorcha a las nuevas generaciones.

El discurso que erizó la piel Con un mensaje cargado de gratitud, Dominic Harrison (nombre real de Yungblud) dedicó palabras que se volvieron tendencia al instante: “Crecer amando a un ídolo que te ayuda a descubrir tu identidad, no solo como músico, sino también como hombre, es algo por lo que estoy realmente agradecido”,. El momento cumbre llegó cuando, con Sharon visiblemente emocionada a su lado, exclamó: “Dios bendiga a Ozzy Osbourne y Dios bendiga a la música rock”.

Este tributo viral ocurre en la misma noche en que figuras como Bad Bunny y Carín León también han hecho historia, y sirve como preámbulo al homenaje especial que Ozzy recibirá en el segmento In Memoriam de la Academia. Tras desfilar juntos por la alfombra roja, Yungblud reafirmó su posición como el rostro de la autenticidad para la Generación Z, manteniendo el caos eléctrico y la energía que tanto admiraba su mentor,. Las fuentes confirman que esta es ya la imagen más poderosa del evento.