Pipe Bueno mostró detalles de su presentación en el Atanasio Girardot, ¿Messi lo escuchó cantar?

El encuentro entre Inter de Miami y Atlético Nacional este 31 de enero fue una verdadera fiesta del fútbol que paralizó a la capital antioqueña. El Estadio Atanasio Girardot vibró con un lleno total para presenciar un duelo histórico que terminó 2-1 a favor del equipo estadounidense.

El show inició con celebración y música, con un show musical que incluyó al artista popular Pipe Bueno, quien fue recibido con aplausos de parte del público, con quienes interactuó, firmando autógrafos y tomándose fotos. Posteriormente inició el compromiso, y el primero en marcar fue Juan Manuel Rengifo que puso a celebrar a la hinchada verde, el Inter de Miami logró remontar en el segundo tiempo gracias a un gol de rebote de Luis Suárez y un autogol de Elkin Rivero en los minutos finales, sellando una noche de emociones intensas.

Para muchos la feche fue significativa por la presencia de leyendas y figuras internacionales del deporte. Por parte del Inter de Miami, la presencia de Lionel Messi fue el foco de todas las miradas; el astro argentino jugó 76 minutos y se retiró bajo una ovación de pie, acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Además, el equipo dirigido por Javier Mascherano, mostró sus nuevas caras como el debutante Germán Berterame.

Por el lado de Nacional, la seguridad de David Ospina en el arco y la jerarquía de Edwin Cardona y William Tesillo recordaron por qué el equipo paisa sigue siendo un referente continental, dándole pelea a las estrellas de la MLS hasta el último suspiro.

En el caso de Pipe Bueno, el artista caleño no dudo presumir su presentación en el importante evento, afirmando que el argentino, Messi, escuchó el género regional popular colombiano. A pesar de que no hubo una interacción directa, el artista si lo incluyo al famoso 10 en la recopilación de su experiencia en el estadio.

Pipe Bueno no se aguanto más los comentarios de su supuesta “maldición” con las fotos

En medio de las muestras de solidaridad hacia la partida de Yeison Jiménez, un comentario en redes sociales desató la indignación del cantante caleño. Un usuario escribió:“Pipe #nomasfotos”, reavivando la teoría de una supuesta “maldición” vinculada al artista. Esta se atribuye a que varias figuras del entretenimiento con las que ha posado Pipe, han fallecido, por lo que traen a colación estas imágenes durante el luto de la persona que partió.

Teniendo en cuenta el delicado momento, Pipe Bueno reaccionó de forma honesta y contundente ante el comentario“¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”. Sin embargo, el mensaje fue eliminado, peroya circulaba en capturas de pantalla y generó un intenso debate sobre el respeto y los límites del humor en momentos de duelo.