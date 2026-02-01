Hincha se metió a la cancha y sufrió tremenda tacleada, tras el Nacional – Inter Miami

Varios hinchas se colaron al terreno de juego del estadio Atanasio Girardot, buscando una foto con Lionel Messi, al final del amistoso entre Atlético Nacional e Inter de Miami, disputado este 31 de enero en Medellín.

En lo deportivo, un golazo de Juan Manuel Rengifo puso en ventaja al cuadro colombiano, pero entre Luis Suárez y un autogolazo de Elkin Rivero llegó la remontada del cuadro Rosa.

Vea acá: “Tengo que decir adiós”, talento de Win Sports sale del canal luego de 9 años

Al final del partido, varios aficionados ingresaron a la cancha, pero a uno de ellos no le fue muy bien cuando uno de los miembros de la logística le metió una gran tacleada, al mejor estilo del fútbol americano.

Quienes se colaron al gramado del terreno de juego corrieron buscando la posibilidad de estar cerca de Lionel Messi que desató gran locura durante su estadía en la ciudad de Medellín.

Al final, triunfo 2-1 en favor del Inter de Miami en medio de su gira por Suramérica en donde el Atanasio Girardot fue una de sus paradas y Atlético Nacional uno de sus rivales.