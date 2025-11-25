“Pensé que era un niño”: Paola Jara reveló la inesperada historia detrás del nombre de su bebé con Jessi Uribe

Ya pasaron más de tres años desde que la pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara, tomaron la decisión de unir sus almas en sagrado matrimonio, unión a la que recientemente se sumó su pequeña hija Emilia, quien nació el pasado 19 de noviembre. Justamente la intérprete de ‘Mala mujer’, sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar la razón detrás del nombre de su ‘pequeña’.

La llegada de ‘Emi’ a la vida de estos ‘tortolitos’ les ha representado todo un cambio en sus rutinas, especialmente en la de Paola, ya que es la primera vez que se enfrenta a la maternidad; a diferencia de Jessi, bumangués que pasa por esto por quinta ocasión, ya que en su anterior unión con Sandra Barrios tuvo cuatro hijos.

Tras casi una semana del nacimiento de la bebé, ‘Pao’ volvió a aparecer en las redes y no precisamente para mostrar el rostro de su niña, ya que junto a su amado han sido tajantes en afirmar que no la mostraran en redes. En varias de sus historias la nacida en Apartadó dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud al igual que su ‘hijita’, imagen que complementó con un clip en el que reveló la historia detrás de su nombre.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño; yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”