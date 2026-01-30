“Desgraciado”: Ana del Castillo lanza fuerte mensaje contra Petro por comentarios sobre Jesucristo

La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video en el que lanzó un fuerte mensaje contra el presidente Gustavo Petro, luego de una polémica declaración sobre Jesucristo que desató un amplio debate en distintos sectores del país.

En el material audiovisual, difundido principalmente en Instagram y TikTok, la artista se pronunció de manera jocosa pero contundente, dejando clara su postura frente a los comentarios del mandatario. “Yo no me avergüenzo de Cristo, yo soy hija de Cristo. La gente dice que no puedo hablar, pero voy a hablar”, expresó la intérprete, quien aseguró sentirse profundamente ofendida por lo que considera una falta de respeto hacia su fe.

“Yo soy hija de Cristo”: Ana del Castillo lanza duro mensaje al presidente Petro

Seguidamente, Ana del Castillo dirigió un mensaje directo a Gustavo Petro, usando un tono crítico y con palabras fuertes. “¿Sabes una cosa, Petro? Te metiste con Dios, oíste. Y te van a llegar consecuencias graves. Blasfemaste contra el Señor”, manifestó la cantante, generando miles de reacciones entre sus seguidores y usuarios que replicaron el video en diferentes plataformas digitales.

La molestia de la artista se originó a raíz de una afirmación atribuida al presidente, en la que habría sugerido que Jesús tuvo una relación con María Magdalena, interpretación que, según la cantante, no tiene ningún sustento en los textos sagrados. Frente a esto, Ana fue enfática al señalar: “¿Dónde en la Biblia dice que Jesús hizo el amor con alguien? Ojo, que en la Biblia no se puede modificar ni una tilde ni una coma”, defendiendo así la visión tradicional del cristianismo.

En su intervención, la cantante vallenata dejó claro que su postura no responde a intereses políticos, sino a una defensa de su fe cristiana. Incluso, reiteró que no le importa recibir críticas por sus palabras, pues considera que hablar de Dios es un derecho y un deber personal. “A mí no me importa que me digan loca, yo voy a defender a Cristo siempre”, agregó.

La controversia no se quedó solo en redes sociales. El tema llegó hasta la Iglesia católica, luego de que la Conferencia Episcopal de Colombia emitiera un comunicado oficial en el que defendió las bases doctrinales del catolicismo y recordó que Jesucristo es reconocido como el Hijo de Dios y Salvador, no como un personaje histórico sujeto a interpretaciones personales.

En el pronunciamiento, la Iglesia subrayó la importancia de respetar los principios religiosos y señaló que las figuras públicas, especialmente quienes ostentan cargos de poder, deben ser cuidadosas con sus palabras al referirse a temas de fe, debido al impacto que estas pueden tener en millones de creyentes.

Mientras tanto, en redes sociales se mantiene el debate. Algunos usuarios respaldaron a Ana del Castillo, argumentando que el presidente debe respetar las creencias religiosas, mientras que otros defendieron el derecho de Petro a expresar interpretaciones desde una visión histórica o académica.

Lo cierto es que la polémica sigue creciendo y evidencia cómo los temas relacionados con la religión, la política y la libertad de expresión continúan siendo altamente sensibles en Colombia, especialmente cuando involucran a figuras públicas con gran influencia mediática.