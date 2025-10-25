Ana del Castillo reveló que se quedó sin diente por comer un famoso dulce colombiano

Ana María Cecilia Maireth del Castillo Jiménez, conocida artísticamente como Ana del Castillo, es una reconocida cantante colombiana de música vallenata, nacida en Valledupar. Demostró su talento musical desde temprana edad, y a los 12 años tuvo una participación en el programa “Factor XS”. Hoy es considerada una de las figuras más importantes de la nueva generación del vallenato femenino, destacando por su potente voz y su carisma.

Puede leer: La reacción de Ana del Castillo a audio de Betsy Liliana defendiendo a su hija Lily Díaz de Dayana Jaimes

En varias ocasiones he visto envuelta en polémicas pero también en situaciones bastante cómicas por sus ocurrencias. Esta vez apareció en su Instagram comentado a sus seguidores que se encontraba comiendo un pequeño dulce de jengibre con panela y que al morderlo se le quedó un diente allí, para proceder a mostrarlo entre risas.

El video prontamente se volvió viral en redes, donde los internautas no han dejado de reírse de la artista: “Cada vez mas se acerca mas a Diome”, “Ay noooo, como quisiera una Ana del castillo en la casa de los famosos para verla y me haga reír con las cosas que solo le suceden a ella”, “parce Ana es lo maximo.. patrimonio cultural de Colombia”, son algunos de los comentarios.

Los problemas de Ana del Castillo con el alcohol

Del Castillo también ha protagonizado momentos no tan agradables de la mano del alcohol, pues siempre ha expresado el gusto que se había convertido en una adicción a esa bebida, hasta que lamentablemente sufrió un fuerte accidente automovilístico por el que tuvo que estar entubada varios días.

Le puede interesar: Adriana Díaz, la mujer que se hizo viral por su esquizofrenia reapareció en redes

Según los médicos no podría cantar por seis meses, lo que hizo que hiciera una promesa a Dios “si me dejaba cantar en tres meses, yo dejaría de tomar durante seis. A los dos meses y medio ya estaba cantando” señaló la artista en el pódcast La Sala de Laura Acuña.

Solo hasta el 2022 tomaría la decisión de dejar por completo el alcohol, debido a todas las situaciones malas que había pasado en este estado, además Ana contó que en parte lo hizo también por la maldición generacional de su familia, al haber varios antecedentes de alcoholismo, por su padre y sus hermanos