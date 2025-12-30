Ana del Castillo agarró a micrófono a fan que se sobrepasó con ella en la tarima

El vallenato es uno de los géneros en los que predomina la presencia de los hombres, pero talentos como el de Ana del Castillo han ido relegando de a poco esta superioridad, no solo por lo relacionado con el canto también por el personaje que hay detrás de ella. Aunque recientemente esta artista dio de qué hablar en redes por la defensa que tuvo tras un reprochable acto de uno de sus fanáticos.

Diciembre es uno de los meses más fructíferos para los cantantes cafeteros debido a la gran cantidad de presentaciones que les salen, y por supuesto la intérprete de ‘La Cachera’, ‘El yoyó’ y ‘Te imaginaba’, no se sale de esta norma teniendo shows a lo largo y ancho del país.

Precisamente en una de sus presentaciones ocurrió un hecho que está causando indignación en la web y que llevó a la artista a tener una reacción agresiva. Como es costumbre, Ana es muy entregada a sus fanáticos, a quienes abraza, besa, e incluso les pide sus celulares mientras ella canta para que lleven un momento para la eternidad en sus dispositivos.

Pero uno de sus fans se pasó de la raya, luego de treparse a la tarima, para, en principio, cantar junto a ella; individuo que se habría aprovechado de la situación y aparentemente le habría tocado un glúteo a la costeña, algo que desató si rabia y la hizo reaccionar con golpes con su micrófono. “¿Si yo te doy la foto con amor por qué me vas a agarrar el jopo?“, fue la reacción inmediata de la cantante.

“Qué irrespeto con la artista, que ella se vista así no significa que la puedan manosear”, “Nadie tiene que ser tocado sin consentimiento”, “La seguridad no debió ni dejarlo subir”, “No sé qué me da más tristeza si el acto o las mujeres que lo están justificando”, “, y ”Eso es agresión, deberían mandarlo preso", fueron algunas de las reacciones en redes.