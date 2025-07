Sebastián Villalobos es vecino de la mujer que se viralizó por dispar desde su balcón; así reaccionó

En el transcurso de esta semana se hizo viral un video en el que una mujer dispara al aire desde su balcón a plena luz del día. La mujer fue identificada como Paola Andrea Navia Valencia, una arrendataria del conjunto Nilo Alejandría, en el sector de Colina, en el norte de Bogotá. La escena generó un amplio rechazo ciudadano y la contundente reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien solicitó a la Fiscalía y a la Policía una investigación“con celeridad”, advirtiendo sobre las graves consecuencias de disparos al aire.

A pesar de que en el video la mujer gritó a sus vecinos que el arma era “una 9 milímetros”, posteriormente publicó un comunicado aclarando que “no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, no dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva. Las traumáticas sí arrojan un proyectil”.

Sebastián Villalobos resultó ser vecino de la mujer que disparó al aire en un balcón en Bogotá

El reconocido influencer proveniente de Bucaramanga, a través de sus redes sociales, expresó su disgusto y preocupación por la situación vivida en su lugar de residencia, pues Villalobos vive en el mismo conjunto que esta mujer.

“Ustedes lo acabaron de ver con sus propios ojos, la verdad es que yo no me estoy inventando absolutamente nada, esto ya ha pasado varias veces, al principio pensamos que era pólvora lo que sonaba y ya nos damos cuenta de que no es pólvora. La verdad es indignante, se alcanza a ver que esta señora no está en sus cinco sentidos y pues uno en ese estado no controla muchas cosas (...) ¿y si no llega a ser al cielo, sino que al lado o al otro lado, llega impactar alguno de nosotros?" Fueron las palabras del influencer. También agregó que no quiere estar desde la comodidad de su casa esperando un tiro.

¿Cuál es la posible condena contra mujer que disparó al aire en Mazurén?

Según la Policía Nacional, disparar al aire es ilegal y puede ocasionar consecuencias fatales, como heridas o muertes por balas perdidas a otras personas, un fenómeno que ha cobrado numerosas víctimas en el país.

Esta acción es un delito bajo los artículos 356A y 365 del Código Penal, así como en la Ley de Armas y Municiones.

“Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor”, indica el artículo 356A.