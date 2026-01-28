Madre de Yeison Jiménez reveló el mensaje que el cantante le dio en sueños: “Haz que me respeten”

La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la música popular colombiana y en la vida de su familia. A casi dos semanas del fallecimiento del artista, su madre, Luz Mery Galeano, rompió el silencio en el programa Día a Día, donde compartió cómo vivió las horas posteriores a la noticia y el profundo impacto emocional que esta le generó.

Doña Lucy relató que, al enterarse de la muerte de su hijo, permaneció en estado de shock durante más de 26 horas. En ese lapso, el dolor estuvo acompañado por una angustia constante al imaginar cómo pudieron haber sido los últimos minutos del cantante. “Yo solo le pedía a Dios que él se me manifestara y me dijera cómo había sido todo”, expresó.

Según contó, esa respuesta llegó de manera inesperada. La primera experiencia ocurrió en la casa de Yeison Jiménez en Bogotá, a donde ella llegó en la madrugada del domingo siguiente al fallecimiento. Al entrar al comedor, notó que todas las sillas estaban organizadas, excepto la que solía ocupar su hijo. Al sentarse allí y hablarle en voz alta, sintió un toque suave en la espalda, una sensación que la llevó a quedarse dormida. “Yo sentí su mano, era pequeña y suave”, recordó.

Al despertar, aseguró sentirse más tranquila. Poco después, una amiga la llamó para transmitirle un mensaje que, según dijo, Yeison le enviaba: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él”. Para Doña Lucy, ese mensaje fue un alivio en medio del duelo.

La madre del artista también reveló que ha recibido otras manifestaciones de su hijo a través de sueños. En uno de ellos, Yeison le pidió que fuera firme y defendiera su memoria: “Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”. A raíz de ese sueño, decidió iniciar acciones legales para proteger el legado del cantante.

En la entrevista, Doña Lucy fue enfática al rechazar lo que calificó como oportunismo y especulación alrededor de la tragedia. Aseguró que ni ella ni su familia han dado declaraciones oficiales sobre las circunstancias de la muerte del artista y criticó que algunas personas, incluidos comunicadores, hayan difundido versiones sin sustento. “Han hablado sin conocerlo y han tocado temas muy delicados”, afirmó.

Finalmente, recordó con orgullo los valores que siempre procuró inculcarle a Yeison Jiménez desde pequeño y agradeció los homenajes que ha recibido el cantante, a quien muchos conocieron como ‘El Aventurero’. Para su madre, más allá del artista, queda el hijo y el legado humano que hoy busca proteger.