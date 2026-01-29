Hernán Orjuela, en medio de su tristeza, pidió respeto ante crítica situación con su equipo fútbol, “No es justo”

Hernán Orjuela cuenta con una carrera de más de 20 años en la industria del entretenimiento, consolidándose como uno de los presentadores más reconocidos en el país. El bogotano es recordado por su participación en programas como ‘Sábados felices’ y ‘Día a día’, de Caracol Televisión. Sin embargo, desde hace un tiempo lleva una nueva vida en Estados Unidos en compañía de su esposa e hijos siguiendo adelante con su rol como conductor, pero esta vez de la mano de Nuestra Tele Internacional.

A pesar de estar alejado de Colombia, Orjuela constantemente viaja a Colombia, esto con el fin de llevar a cabo diferentes proyectos y por supuesto, visitar a sus familiares quienes residen en el país. Aunque tomar la decisión de irse no fue sencilla, también busca estar al pendiente de varias de las situaciones que aquí suceden, sin perderse la que tiene que ver con su equipo del alma, Millonarios FC.

Sobre las horas de la mañana de este 29 de enero se conoció la salida del técnico Hernán Torres, luego de estar un tiempo siendo parte del conocido equipo y contar con algunas derrotas. Noticia que dividió opiniones en las redes sociales y ante el panorama no tan positivo, el expresentador de Caracol no dudó en referirse a este tema asegurando: “Qué tristeza ver como un equipo de tanta historia como Millos juega a nada por negligencia de un obsoleto cuerpo técnico amparado por unas directivas obtusas. No es justo para una hinchada que merece respeto. Punto”, fueron las declaraciones que añadió Hernán Orjuela.

Ante el hecho, varios de los internautas no dudaron en apoyar, pero también criticar la postura de Orjuela, pues aseguran que la situación del equipo no es nueva, pidiendo acciones contundentes por parte de las directivas debido a los últimos resultados obtenidos.

¿Quién es la esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol?

La esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol Televisión es Patricia Valderuten, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y más allá de seguir enamorados a pesar del tiempo, han sabido apoyarse en cada uno de sus proyectos. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Patricia es una emprendedora que también haría parte del programa ‘Trendiando’ junto a su pareja. Así como también siendo la SEO de ‘The Petworking. PetBiz community & foundation’ que busca apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y consciente de una sociedad responsable con mascotas.

Patricia, esposa de Hernán Orjuela es la autora del libro ‘A dog’s is love’, dejando claro su amor por los animales de compañía, siendo parte también de diferentes proyectos relacionados con los caninos. Esto sin dejar de lado, a lo más importante de su vida, su familia.