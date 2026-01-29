Así celebró Maluma su cumpleaños número 32, trajo cambio de look incluido

Juan Luis Londoño Arias más conocido como Maluma, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del género urbano en Colombia y a nivel global, destacándose por su versatilidad para navegar entre el reggaetón, el pop y la música regional mexicana. El miércoles 28 de enero de 2026, el artista llegó a su cumpleaños número 32, un momento que lo encuentra en una etapa de gran madurez tanto profesional como personal.

Su cumpleaños también vino acompañado de un nuevo lanzamiento, se trata de “1+1” que llega como una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. Con una letra fresca y audaz, la canción propone un juego de seducción donde se deja“la culpa fuera de la habitación”para“resolver la ecuación”del amor y el deseo. La inconfundible voz de Maluma, con su sello característico, se entrelaza con la profundidad lírica y emotiva de Kany García, creando una química vocal palpable y cautivadora.

Por otro lado, el artista realizó un transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram, donde grabó el momento en que le daba la bienvenida a todos los invitados en Casa Eterna, su restaurante en Medellín. El lugar que ofrece una carta con sabores especialmente paisas con fusión de otras cocinas como la mexicana para hacer honor a la ciudad de la eterna primavera.

El cantante agradeció a los presentes y mencionó que desde ahora iba a “descumplir años”y en el momento de agradecer la presencia de su esposa, Susana, deseó no que fueran muchos años más juntos, sino muchos más hijos. Su discurso fue de agradecimiento a la vida, resaltando que se encuentra en una época de su vida de mucha paz.

En cuanto a su look, el paisa se quitó la barba y lució su atuendo más “agropecuario”, con camisa blanca, jeans y sombrero. Después pasó a hablarle a sus seguidores en live, indicando que les iba mostrar algunos de sus invitados, entre ellos se encontraba Blessd y Réne Higuita. Mientras que, en redes sociales, sus colegas amigos lo felicitaron con emotivos mensajes, como J Balvin y Pipe Bueno, y sus seguidores no dejaron de halagar el look, indicando que quitarse la barba lo devolvió a sus 20 años.

¿Quién es la pareja sentimental de Maluma?

Susana Gómez es arquitecta y cuenta con un emprendimiento de joyas llamado Sileo en Colombia y Miami. Su relación con Maluma empezó en el año 2020 cuando surgieron los primeros rumores de romance entre la pareja. Después de verlos tomados de la mano en diversas ocasiones, finalmente confirmaron su relación en diciembre del mismo año.

Antes, Susana estuvo casada con un empresario y el cantante había estado en una relación con Natalia Barulich, pero se terminó en 2019. Ambos se conocía hace un tiempo, eran amigos, ya que compartían un grupo de conocidos en común y Susana lleva una muy buena relación con la familia del artista.