Las Guerreras K-Pop no sólo tienen nominación al Oscar, ahora también tienen línea de juguetes

En el marco de la Spielwarenmesse, la Feria Internacional del Juguete de Núremberg, Mattel anunció el lanzamiento de una colección inspirada en K-Pop Demon Hunters, más conocida en Colombia como Las Guerreras K-Pop, la exitosa película de Netflix que se ha convertido en un fenómeno cultural. La línea, que llegará a los mercados a lo largo de 2026, busca trasladar la energía, estética y personajes de la producción a juguetes y artículos coleccionables de alta calidad.

Tras los premios obtenidos por la película, que está nominada a los Oscar, y el éxito de su banda sonora —convertida en la más influyente de 2025—, Mattel presentó un adelanto de su propuesta. La colección incluirá muñecas, figuras de acción, juegos y coleccionables bajo marcas icónicas como Polly Pocket, UNO y Little People Collector, entre otras.

Nick Karamanos, vicepresidente senior de Figuras de Acción y Colaboraciones de Entretenimiento de Mattel, destacó la rapidez con la que la compañía ha respondido al entusiasmo de los seguidores: “K-Pop Demon Hunters es un auténtico fenómeno global, impulsado por una base de fans apasionada y en rápido crecimiento en todo el mundo. Nuestra estrecha colaboración con Netflix nos ha permitido actuar con rapidez y ofrecer productos en un plazo increíble que satisface la demanda de los fans”.

Estética atrevida y personajes icónicos

La línea de juguetes busca reflejar el estilo vibrante de la película, que combina moda, música y cultura pop. Personajes como Rumi, Mira y Zoey estarán presentes en muñecas de moda detalladas, figuras de acción inspiradas en escenas clave y coleccionables en miniatura. La propuesta apunta a ofrecer opciones para todas las edades y rangos de precio, reforzando la conexión de los fans con la historia y sus protagonistas.

Mattel adelantó que nuevos productos se irán revelando a lo largo del año, invitando a los seguidores a mantenerse atentos a las actualizaciones en @MattelCreations y en el sitio oficial MattelCreations.com..

Mientras tanto, K-Pop Demon Hunters continúa disponible en exclusiva en Netflix, consolidando su lugar como uno de los fenómenos audiovisuales más destacados de la actualidad.