Oscar 2026: estas son las películas más nominadas y dónde verlas en Colombia

Con la confirmación de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, el interés por ver las producciones más destacadas de la temporada ha aumentado en Colombia. La ceremonia está programada para el 15 de marzo de 2026, y varias de las películas que compiten en categorías principales ya están disponibles tanto en salas de cine como en plataformas de streaming oficiales en el país.

¿Qué peliculas nominadas puede ver en salas de cine?

Algunas de las películas nominadas aún se proyectan en los cines colombianos antes de su posible llegada a plataformas digitales:

Hamnet: el drama histórico dirigido por Chloé Zhao, continúa en cartelera en diferentes salas del país. Se trata de una de las producciones que ha generado expectativas por su calidad narrativa y su presencia en múltiples categorías.

Marty Supreme: con Timothée Chalamet en el reparto, sigue siendo exhibida en salas de cine, y se anticipa que su recorrido en cartelera se mantenga hasta poco antes de la entrega de los premios.

The Secret Agent: una película brasileña nominada en importantes categorías, también permanece en la programación de cine local, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de verla en pantalla grande.

Sentimental Value: drama europeo con nominaciones relevantes, se proyecta en función limitada en distintas ciudades y combina su paso por las salas con opciones de distribución digital posterior.

¿Cuáles películas nominadas puede ver en plataformas de streaming?

Varias de las películas más nominadas ya pueden verse desde casa en servicios de streaming disponibles en Colombia:

En HBO Max están disponibles Sinners (Los pecadores), una de las producciones con mayor número de nominaciones de la temporada, así como One Battle After Another, título protagonizado por Leonardo DiCaprio.

En Netflix se encuentran Frankenstein y Train Dreams (Sueños de trenes), dos de las películas incluidas en las categorías principales de los premios.

En Apple TV puede accederse a F1: The Movie en modalidad de compra o alquiler digital, una producción que combina narrativa documental con aspectos de drama alrededor del mundo de la Fórmula 1.

Adicionalmente, películas como Sentimental Value están disponibles para alquiler o compra en plataformas digitales como Amazon Video, Apple TV y otros servicios similares, ampliando las opciones para quienes prefieren ver las cintas desde casa.

¿Cómo ver toda la lista de películas antes de la ceremonia de premiación?

La programación de cine y las plataformas digitales se ajustan cada año a la temporada de premios, lo que permite que el público tenga acceso a una amplia selección de las producciones nominadas antes de la ceremonia. Tanto las salas comerciales como los servicios de streaming buscan captar la atención de los espectadores ofreciendo estas películas en distintas ciudades y en formatos accesibles.

La posibilidad de ver en Colombia las nominadas más importantes brinda a los cinéfilos la oportunidad de disfrutar de lo mejor del cine mundial antes de la gala del 15 de marzo, entendiendo por qué estas producciones han capturado la atención de la crítica y de la audiencia internacional.