¿Cómo se vería el Profesor Super O en la película Las Guerreras K-pop?

La inteligencia artificial volvió a hacer de las suyas al fusionar dos mundos que, a simple vista, parecen opuestos: el universo del Profesor Súper O con la estética moderna y poderosa de las guerreras del K-pop.

El resultado es una mezcla tan inesperada un Súper O que parece recién salido de una banda coreana, listo para salvar al idioma, pero con un aura de superestrella.

En este universo alterno, cuando no están llenando estadios, las superestrellas Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales y, por supuesto, de errores idiomáticos.

Recordemos que El Profesor Súper O es una serie animada colombiana creada en 2006, transmitida por Canal 13 y Señal Colombia. A lo largo de los años ha tenido múltiples versiones: Súper O Histórico, Súper O Marino, Súper O Cívico, Súper O en Shock, entre otras, todas con el mismo propósito: educar mientras divierte.

Así se vería este querido personaje si fuese parte del universo de las Guerreras K-pop: un héroe con ritmo, estilo y mucha justicia idiomática.