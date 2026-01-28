Así lucía María Fernanda Yepes cuando fue novia del expresidente Ivan Duque, ¿fue antes de la fama?

María Fernanda Yepes es una actriz y modelo colombiana que se ha consolidado como una de las figuras más relevante de la televisión latinoamericana. Alcanzó la fama internacional gracias a su icónica interpretación de “La Diabla” en la serie 'Sin senos no hay paraíso’, donde demostró una capacidad única para personificar la dualidad entre la belleza y la maldad.

Otro de sus grandes papeles protagónicos fue en ‘Rosario Tijeras’ al lado de figuras como Sebastian Martinez y Juan Pablo Sandoval. A la lista se suman producciones como ‘La Viuda Negra’, ‘La Teniente’ y la serie de suspenso ‘Oscuro deseo’. Más allá de los reflectores, actualmente María Fernanda destaca por su profunda conexión con la naturaleza y la sostenibilidad, promoviendo un estilo de vida consciente y espiritual.

El noviazgo de Ivan Duque y María Fernanda Yepes

Yepes tuvo un noviazgo con Iván Duque en su etapa juvenil, el primero en referirse al tema y causar sorpresa entre los televidentes fue el expresidente de Colombia, en medio de una entrevista para la Revista Bocasm donde reiteró: “No, pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época”.

Ante la viralización de respuesta, varios medios de comunicación no dudaron en buscar a Yepes con el fin de que revelara mayores detalles con respecto a este amorío que vivieron. Por su parte, Yepes confesó ya hace un tiempo para el programa ‘La Red’ que el momento de su noviazgo se dio cuando ella llegó a Bogotá, tras dejar Medellín debido a la situación de violencia que se vivía para aquel momento.

En un prom de colegio, conocí a Duque (…) Después de esa amistad… sí, digamos que nos volvimos noviecitos. Pero fue un noviazgo muy bonito, muy inocente, de adolescentes. A mí me cuidaban mucho, entonces tampoco era que saliera tanto”,fueron las declaraciones que agregó María Fernanda Yepes, que de paso complementó asegurando que una de las cosas que más le gustaba de Duque era precisamente la inteligencia con la contaba desde el momento que lo conoció.

¿Quién es el esposo de María Fernanda Yepes?

No obstante, el que se terminó robando el corazón de María Fernanda Yepes fue el músico y arquitecto argentino Nicolás Rodríguez, conocido como Nico Kora y a quien conoció en una reserva natural en México. Uno de los puntos claves de su relación es que comparten la misma visión sobre la paz y la espiritualidad, y para el 27 de abril de 2022 llegaron al altar en una ceremonia íntima y poco convencional.

Fieles a su estilo de vida, celebraron su unión un miércoles cualquiera en las faldas del Cerro Tusa(Antioquia), descalzos y rodeados únicamente por sus familiares y amigos más cercanos, sin el ruido de las cámaras ni protocolos tradicionales. Para María Fernanda, Nicolás ha sido un compañero fundamental que le ha brindado la calma que buscaba fuera de la industria del entretenimiento.