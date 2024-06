Este es el expresidente de Colombia que fue novio de María Fernanda Yepes de ‘MasterChef Celebrity’, ¿aún se recuerdan?

‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión regresó a las pantallas colombianas el pasado 18 junio con un nuevo grupo de famosos, quienes asumieron el reto de ingresar a la competencia y sacar a flote las habilidades culinarias con las que cuentan y porque no convertirse en mejor cocinero de la temporada, para así llevarse consigo los 200 millones de pesos. Si bien, varios de los 21 famosos que ingresaron cuentan con un amplio recorrido en la farándula nacional, lo cierto es que más allá de sus conocimientos en gastronomía se destacan varios detalles de sus vidas, como los de María Fernanda Yepes, pues este es el expresidente de Colombia que fue novio.

¿Quién es la participante de ‘MasterChef Celebrity’ que tuvo amorío con Iván Duque?

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ que tuvo un amorío fue precisamente, María Fernanda Yepes, quien durante el fue la primera en soltar algunas lágrimas, luego de su preparación no saliera como ella lo esperaba. Yepes tuvo un noviazgo con Iván Duque en su etapa juvenil, el primero en referirse al tema y causar sorpresa entre los televidentes fue el expresidente de Colombia, en medio de una entrevista para la Revista Bocasm donde reiteró: “No, pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época”.

Ante la viralización de respuesta, varios medios de comunicación no dudaron en buscar a Yepes con el fin de que revelara mayores detalles con respecto a este amorío que vivieron. Por su parte, Yepes confesó para el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión que el momento de su noviazgo se dio cuando ella llegó a Bogotá, tras dejar Medellín debido a la situación de violencia que se vivía para aquel momento.

En un prom de colegio, conocí a Duque (…) Después de esa amistad… sí, digamos que nos volvimos noviecitos. Pero fue un noviazgo muy bonito, muy inocente, de adolescentes. A mí me cuidaban mucho, entonces tampoco era que saliera tanto”, fueron las declaraciones que agregó María Fernanda Yepes, que de paso complementó asegurando que una de las cosas que más le gustaba de Duque era precisamente la inteligencia con la contaba desde el momento que lo conoció.

¿Quién es el esposo de María Fernada Yepes, participante de ‘MasterChef Celebrity’?

El esposo de María Fernanda Yepes, participante de ‘MasterChef Celebrity’ es Nicolás Rodríguez, de quien se conoce pocos detalles, sin embargo, luego de varios años de relación tomaron la decisión dar el siguiente paso llegando al altar en el año 2022 y actualmente la pareja estaría mejor que nunca demostrando el amor que se tienen y apoyándose en los diferentes roles con los que cuentan.

¿María Fernanda Yepes, participante de ‘MasterChef Celebrity’ está embarazada?

El participante de ‘MasterChef Celebrity’, María Fernanda Yepes no dudó en referirse al tema por medio de sus redes sociales, luego de toda una serie de rumores sobre un supuesto embarazo la actriz confesó que todo se remontó al vestido que llevaba puesto que era bastante ceñido durante el lanzamiento para medios de comunicación del ‘reality’ de RCN Televisión. Asimismo, Yepes reiteró que no esta embarazada, pues cree que a sus 43 años esta oportunidad está muy lejana para ella e incluso que si Dios le regalara un hijo estaría más dichosa que nunca, pero este no termina siendo el caso.