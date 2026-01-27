Sydney Sweeney está en problemas con la justicia californiana por vandalismo al colgar prendas íntimas en letrero de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney se encuentra bajo el ojo de las autoridades de California tras la difusión de imágenes donde aparece escalando el icónico letrero de Hollywood para colocar prendas íntimas sobre las letras monumentales.

Puede leer: Se revive la historia de ‘La Diabla’: tomaron nueva decisión judicial sobre caso de la mujer vinculada a la masacre de Aguachica

El incidente, captado en video y difundido originalmente por el portal TMZ, desató una fuerte polémica que transciende las redes sociales y se traslada al terreno de lo legal, ya que la estructura es un monumento protegido con acceso estrictamente restringido.

Las grabaciones muestran a la protagonista de Euphoria trepando las letras de metal para colgar una serie de sujetadores, en lo que parece ser una táctica publicitaria para una marca de lencería.

Sin embargo, este acto constituye una violación directa a las normas de seguridad del Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles. Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar la gravedad de los daños y los cargos específicos que la intérprete podría enfrentar, entre los que destacan vandalismo y allanamiento de propiedad federal.

El letrero de Hollywood cuenta con un sistema de vigilancia de alta tecnología, sensores de movimiento y patrullaje constante para evitar este tipo de intrusiones. De acuerdo con fuentes policiales, la actriz y su equipo de producción ignoraron las señales de advertencia y las vallas perimetrales que protegen el monte Lee.

Expertos legales sugieren que Sweeney podría recibir una multa considerable o incluso enfrentar tiempo bajo libertad condicional, dado que las leyes de California castigan severamente cualquier alteración o daño a sitios considerados patrimonio histórico.

Lea también: Karina García se une como presentadora a formato del que hacia parte Valentina Taguado

Hasta el momento, ni la actriz ni sus representantes emitieron comentarios oficiales respecto a la investigación en curso. No obstante, diversos sectores critican la acción por considerar que promueve conductas peligrosas y falta al respeto a uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Mientras las imágenes continúan acumulando millones de visualizaciones, la policía de Los Ángeles evalúa si procede el arresto de los involucrados en la logística del video.