¿Qué hay detrás de los disparos que recibió famosa cantante de reguetón en un intento de asalto?

El mundo del género urbano se encuentra en shock tras confirmarse que la famosa cantante Esteicy Peña Santana, conocida artísticamente como “La Demente 1212”, fue hospitalizada de emergencia tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.

Puede leer: ¿Por qué sepultaron a la jueza Vivian Polanía un mes después de su muerte?: tuvo funeral privado en Bogotá, ¿dónde reposa su tumba?

La joven intérprete de 21 años vivió momentos de terror durante la madrugada del pasado lunes 26 de enero cuando se vio involucrada en un intento de asalto en la República Dominicana.

¿Cómo se encuentra ‘La Demente 1212′, tras ser baleada en un intento de asalto?

¿Cómo ocurrieron los hechos?De acuerdo con los reportes de medios locales e internacionales, la intérprete de éxitos como “Papi abusa” y “La prendí” se desplazaba en una motocicleta en compañía de su hermana por el sector La Venta, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Fue en ese trayecto donde fueron interceptadas por delincuentes, resultando en un disparo que impactó directamente en la pierna derecha de la cantante.

Estado de salud: ¿Qué dice la cantante? Tras el violento incidente, “La Demente 1212” fue trasladada de urgencia a un centro médico donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a la herida de bala. Para tranquilidad de sus miles de seguidores, la propia artista ha mantenido actividad en sus redes sociales, compartiendo historias y fotografías desde la camilla del hospital que sugieren que ya se encuentra fuera de peligro.

Lea también: Filtran restos calcinados de Yeison Jiménez: el macabro final del ídolo colombiano

Con apenas 21 años, Esteicy Peña Santana se ha consolidado como una de las figuras emergentes de la música urbana, y este lamentable suceso ha generado una ola de mensajes de apoyo en sus plataformas digitales. Hasta el momento, se espera que las autoridades locales brinden más detalles sobre la investigación de este ataque que casi le cuesta la vida a la joven estrella.