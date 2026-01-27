¿Por qué sepultaron a la jueza Vivian Polanía un mes después de su muerte?: tuvo funeral privado en Bogotá, ¿dónde reposa su tumba?

Un mes después de su fallecimiento, fue sepultada en Bogotá la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal retuviera su cuerpo durante varias semanas para la práctica de procedimientos forenses, toxicológicos y patológicos orientados a esclarecer las causas de la muerte. La prolongada espera obligó a su familia a pasar Navidad y Año Nuevo sin sepultura cristiana, hasta que a mediados de enero de 2026 se autorizó finalmente la entrega del cadáver.

Las exequias se realizaron en la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles (La Porciúncula), en Bogotá, el pasado 20 de enero y posteriormente se llevó a cabo la inhumación en el Cementerio Central, en una ceremonia de bajo perfil, con la presencia de familiares y allegados más cercanos, según informó el diario El Pilón.

Misterio en la muerte de la jueza Vivian Polanía: su cuerpo fue entregado tras semanas de exámenes forenses

Polanía Franco, quien se desempeñaba como jueza de control de garantías en Cúcuta, fue hallada sin vida la tarde del miércoles 17 de diciembre en su apartamento ubicado en el barrio Riviera. En el lugar también se encontraba su hijo recién nacido prematuro, de aproximadamente dos meses, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial y, según se informó, se recupera satisfactoriamente.

Durante la inspección judicial al inmueble, las autoridades encontraron papeletas de una sustancia que sería cocaína, elemento que hace parte del proceso investigativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cúcuta. El levantamiento del cadáver concluyó alrededor de las 9:30 de la noche, momento en el cual el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los análisis correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, la jueza fue hallada recostada en su cama, arropada y sin signos visibles de violencia. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que el ingreso al apartamento se realizó con apoyo de un cerrajero, luego de que personas cercanas alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la funcionaria. A su lado se encontraba el menor, quien habría permanecido cerca de 12 horas sin ser alimentado.

Las autoridades estiman que el fallecimiento se habría producido en la madrugada, de acuerdo con la rigidez cadavérica, aunque recalcaron que no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan los estudios forenses definitivos. Si bien inicialmente no se evidenciaron indicios de homicidio, el caso continúa en análisis.

En el marco de la investigación, se conoció que Vivian Polanía había presentado denuncias previas por presunta violencia intrafamiliar contra su expareja, con quien no convivía. Además, han circulado en redes sociales audios cuya autenticidad está siendo verificada, en los que la funcionaria supuestamente responsabilizaría a su expareja si algo llegara a sucederle.

También se confirmó que la jueza contaba con esquema de protección de la UNP, y que su última comunicación con el equipo de seguridad se produjo la noche anterior a su muerte, sin que se reportaran anomalías.

El menor, quien aún no había sido registrado y solo contaba con certificado de nacido vivo, quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que definirá las medidas para garantizar sus derechos. Mientras tanto, Policía, Fiscalía y Medicina Legal continúan trabajando de manera articulada para esclarecer plenamente los hechos que rodearon la muerte de la funcionaria judicial.