Filtran restos calcinados de Yeison Jiménez: el macabro final del ídolo colombiano

¡El mundo de la música popular está sumido en el horror y el escándalo! A pocas semanas de la trágica muerte de Yeison Jiménez, la red se ha visto sacudida por la filtración de imágenes perturbadoras que muestran los restos hallados tras el accidente aéreo que le arrebató la vida al artista el pasado 10 de enero.

Lo que quedó en la vereda Romita, en Boyacá, no es solo cenizas, sino el mudo testimonio de un final violento y calcinado.

Filtran imágenes de restos calcinados de Yeison Jiménez

La aeronave, que se dirigía a Medellín para un compromiso profesional, se estrelló y se incendió instantáneamente al impactar contra el suelo, sin dejar un solo sobreviviente.

Junto al cantante, perdieron la vida el capitán Fernando Torres y cuatro miembros de su equipo: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora.

¡EL HALLAZGO QUE TIENE A TODOS EN SHOCK! El periodista Javier Ceriani desató la polémica al compartir fotos de las pertenencias de Jiménez rescatadas del infierno.

Entre los objetos ennegrecidos por el fuego, destaca la icónica cadena con el dije “MI PROMESA”, inspirada en su gran éxito musical, ahora reducida a un metal oscurecido por las llamas.

También se observan relojes deformados, anillos y restos de rosarios esparcidos entre los escombros, confirmando la magnitud de la tragedia.

Pero el escándalo sube de tono con un reporte espeluznante: se ha denunciado que, durante un homenaje al artista, ¡se robaron el cerebro!

Mientras la familia suplica respeto ante el dolor de haber perdido a un “hijo y hermano lleno de valentía”, el miedo se propaga en el gremio; figuras como Luis Ángel “el Flaco” han confesado un terror paralizante a volar tras este siniestro.

Las imágenes de las joyas fundidas son el último y desgarrador vestigio de una estrella que se apagó en pleno vuelo.