“Pensé que no era verdad”: Madre de Yeison Jiménez reveló cómo se enteró de la muerte del cantante

Por primera vez, Luz Mery Galeano habló públicamente del momento en el que recibió la noticia de la muerte de su hijo, el cantante Yeison Jiménez. Lo hizo en una entrevista con el programa Día a Día de Caracol Televisión, donde reconstruyó las horas previas y posteriores a una llamada que marcaría su vida para siempre.

Galeano recordó que se encontraba en el municipio de Manzanares cuando recibió el primer aviso. Estaba a punto de salir, recogiendo maletas y acompañada de una amiga que había llegado a visitarla, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una amiga desde Chiquinquirá le dio la noticia.

Sin embargo, lejos de entrar en pánico de inmediato, Luz Mery reaccionó con cautela. Años atrás había vivido una experiencia similar: una falsa alarma sobre la supuesta muerte de Yeison que resultó no ser cierta. Ese recuerdo la llevó a pensar que, de tratarse de algo real, la confirmación oficial no tardaría en llegar.

“Por eso lo tomé más tranquila”, explicó, asegurando que esperaba una llamada directa que despejara cualquier duda. Esa confirmación llegó horas después, convirtiendo la incertidumbre inicial en una realidad que, según sus palabras, fue “difícil de asimilar”.

Durante la entrevista, también se refirió al homenaje que se le rindió al artista en el Movistar Arena, un espacio que se transformó en escenario de despedida y memoria para miles de seguidores. Para ella, ese tributo fue una muestra del impacto que Yeison dejó no solo en la música popular, sino en la vida de quienes lo escucharon y acompañaron a lo largo de su carrera.

El testimonio de Luz Mery Galeano abre una ventana íntima al duelo de una madre que, entre la incredulidad y el dolor, revive uno de los días más duros de su vida, marcado por una llamada que jamás olvidará.