Carlos Giraldo de ‘La Red’ habló de su experiencia al salir del clóset públicamente hace 25 años

Carlos Giraldo es un reconocido periodista que lleva años en la farándula, presentando siempre programas de entretenimiento. Giraldo ha sido parte de icónicos programas como “Sweet el dulce sabor del chisme” que era trasmitió por el Canal Uno y salió del aire en el año 2013, para así llegar a “La Red” del canal Caracol en la que sigue presentando actualmente, todos los sábados en horas de la tarde.

La particular forma de abordar las noticias han hecho que Giraldo y su habilidad para conectar con el público lo han convertido en una figura querida y respetada en los medios. Otro de los aspectos que ha compartido abiertamente, es su sexualidad, pues desde siempre ha sido referente del sector LGTBIQ+ dentro del mundo del entretenimiento.

Recientemente, el presentador pasó por los micrófonos de Los40 donde le preguntaron sobre su experiencia al hacer pública su orientación sexual hacia el año 2000, década en la que todavía había bastante represión ante este tema y a pesar de que los movimientos sociales llevaban un avance gigante, los estigmas todavía predominaban.

Frente a eso, Giraldo contestó que él desde pequeño lo supo, nunca ocultó lo que era y resalta que detrás de su orientación sexual no hay una historia triste o en relación con un tipo de abuso o trauma. Resaltó que su casa lo aceptaron desde el primer momento, que sintiera más gusto por la figura masculina que la femenina. “En los trabajos en los que estuve tampoco fue un asunto a tratar, siempre que me llamaron a algo, o siempre que me gane una audición de algo, no se hablaba del tema”, expresó.

Su vida laboral marchó así hasta que en entrevista con Caracol Radio, el periodista Gabriel de las Casas y María José Martínez lo invitaron a uno de sus programas y la primera pregunta para empezar la charla fue sobre su orientación, si era homosexual. “Lo que se ve no se pregunta, me estaban viendo hace dos años en Sweet, mariqueando y hasta ahora me lo pregunta alguien. No lo había dicho porque nadie me lo había preguntado, él tuvo el valor de preguntarme”indicó Giraldo.

La pregunta la haría de las Casas, debido a que en esos días habían visto al presentador haciéndole campaña a un senador gay. Giraldo comenta que no se siente como inspiración, pero que si quizá si le dio la tranquilidad para decirlo a muchas personas, esto realmente porque no pasada nada.