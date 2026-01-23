Colombia y Bad Bunny: una historia que se escucha mucho antes del concierto

Antes de que Bad Bunny se tome Medellín este fin de semana, hay una certeza que respaldan los números: Colombia no solo lo escucha, ha crecido con él. Mucho antes de los estadios llenos y las giras multitudinarias, el país ya acompañaba a Benito Martínez en su ascenso, una relación que hoy se refleja en millones de reproducciones, playlists y colaboraciones que marcaron época.

De acuerdo con datos de Spotify, Bad Bunny fue el artista más escuchado de la plataforma en 2025, tanto a nivel global como en Colombia. El país se ubica actualmente como el quinto que más reproduce su música en el mundo, una cifra que confirma la solidez de su vínculo con el público colombiano. En promedio, en Colombia se reproducen cerca de 29 mil canciones del artista por minuto, y sus oyentes más fieles escuchan alrededor de seis canciones diarias del Conejo Malo.

El impacto no se limita a las reproducciones. Más de 11,2 millones de playlists creadas por usuarios en Colombia incluyen al menos una canción de Bad Bunny, lo que evidencia que su música no es una moda pasajera, sino parte constante de la banda sonora cotidiana de miles de personas.

Colombia también ha sido clave en la construcción de su sonido y su alcance global. Algunas de sus colaboraciones más exitosas involucran a artistas colombianos y se han convertido en clásicos del pop urbano. “LA CANCIÓN”, junto a J Balvin, es hoy la colaboración con un artista colombiano más escuchada de Bad Bunny en Spotify. A esta se suman éxitos como “I Like It”, con Cardi B y J Balvin, y “Ojitos Lindos”, junto a Bomba Estéreo, una canción que conectó el universo del reguetón con sonidos alternativos y caribeños.

El respaldo colombiano viene desde sus primeros años. En 2017 y 2018, canciones como “Amorfoda” y “Te Boté – Remix” alcanzaron el primer lugar en el ranking local, mientras que temas como “Sensualidad”, “Báilame – Remix”, “Mayores”, “Krippy Kush” y “Chambea” se posicionaron entre los primeros lugares del chart nacional. En total, más de 30 canciones de sus inicios lograron entrar y escalar en el ranking colombiano, consolidando una relación que se construyó mucho antes de la fama global.

Hoy, mientras Bad Bunny se prepara para reencontrarse con su público en Medellín, los datos confirman que Colombia no es solo una parada más en su gira, sino una pieza fundamental de su historia musical. Porque aquí, Benito no se escucha solo en concierto: se escucha todos los días.