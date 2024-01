“Me llevó dos años de terapia”, Majida Issa reveló cuál fue el actor que le dejó un mal de amor

Majida Issa es una actriz y cantante, reconocida por su papel como ‘Yesica Beltrán’, alias ‘La diabla’, en las tres temporadas de la serie del Canal Caracol, ‘Sin senos sí hay paraíso’, viene de una familia de actores, puesto que su hermana Jordana Issa también es actriz, es nieta de Teresa Gutiérrez, y sobrina de María Margarita Giraldo y Miguel Varoni.

En conversación con la presentadora española, Eva Rey, habló sobre su vida sentimental y personal, por lo que abrió su corazón para revelar la ruptura amorosa que cambió incluso la manera en la que ella misma se veía.

La actriz reveló que su noviazgo con su colega, el actor Andrés Sandoval, inició cuando se conocieron en las grabaciones de ‘Corazones blindados’ en el 2012, donde el amor de sus personajes se volvió un amor en vida real en el 2013.

En el 2016, tras haberse ganado el cariño de sus fans por la relación sólida que manejaban, sorprendieron al dar a conocer su ruptura, pero más allá de lo que sus fans pudieron evidenciar en redes sociales, la cantante vivió difíciles momentos en el interior de su casa, puesto que tuvo que superar un mal de amor.

“La peor tusa que viví fue con Andrés Sandoval. En ese momento, evité a los medios y no hablé al respecto porque necesitaba concentrarme en mi recuperación. Si hubiera tenido que enfrentar la opinión pública sobre mi relación, no habría superado la depresión que me dejó”, comentó Majida Issa.

Además comentó que: “En mi caso, creo que me llevó dos años de terapia comprender cómo sucedió y qué ocurrió. Fue un trabajo arduo, tuve que escucharme mucho, concentrarme en recuperar mi autoestima, mi seguridad y perdonarme a mí misma...Tenía que entender lo que yo estaba buscando en realidad para mi vida, tener que hay que pensar las cosas dos veces, y no complacer tanto a otros”.